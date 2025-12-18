[아시아AI대상]우수 기업 한자리에…기술력·비전 뽐내는 '혁신의 장'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일 '2025 아시아 AI 대상' 시상식 개최

SKT·한컴, 부총리 상 겸 과기부장관상 수상

인공지능(AI) 산업을 이끄는 국내 기업들이 한자리에 모여 기술력과 비전을 겨루는 혁신의 장이 열렸다.

장범식 아시아경제 대표와 주요내빈 및 수상자들이 18일 서울 중구 프레스센터 매화홀에서 열린 '제3회 아시아AI대상 시상식'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 반시계방향으로 정현강 내이루리 대표, 원재호 앵커노드 대표, 신재혁 스카이월드와이드 대표, 고석태 제논 대표, 조준호 클라이원트 대표, 김연수 한글과컴퓨터 대표, 최은수 인텔리빅스 대표, 김지훈 SK텔레콤 부사장, 최준회·김정훈 터네이셔스 공동대표, 배건규 사각 대표, 김필수 아시아경제 편집국장, 이용진 한국지능정보사회진흥원 인공지능정책실장, 김우순 서울지방중소벤처기업청장, 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장, 장범식 아시아경제 대표, 류제명 과학기술정보통신부 제2차관, 이성엽 고려대학교 기술경영전문대학원 교수, 이정민 벤처기업협회 사무총장. 2025.12.18 강진형 기자

18일 서울 중구 한국프레스센터에서는 아시아경제가 주최한 '2025 아시아 AI 대상' 시상식이 개최됐다. 올해 3회째를 맞은 아시아 AI 대상은 AI 산업의 현재와 미래를 조망하는 대표 행사로 자리매김하고 있다. 그동안 AI혁명 시리즈를 통해 180여개 AI 기업을 소개해왔고, 연말에는 기업의 노고와 성과를 치하하는 시상식을 열고 있다.

특히 이번 시상식은 급변하는 기술 환경 속에서 탁월한 성과를 낸 기업을 조명하고 산업 전반에 혁신을 확산하기 위해 마련됐다. 생성형 AI, 에이전틱 AI, 초개인화 AI 솔루션, AI 플랫폼, 비전 AI 기술 등 다양한 분야에서 두각을 나타낸 기업들이 대거 참여해 치열한 각축전을 벌였다.

이날 시상식에는 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장, 류제명 과학기술정보통신부 2차관, 김우순 서울지방중소벤처기업청 청장, 이용진 한국지능정보사회진흥원 인공지능정책실장, 이정민 벤처기업협회 사무총장 등이 참석했다.

장범식 아시아경제 대표는 개회사를 통해 "이번 시상식이 새로운 시장과 기술을 개척하는 기업들을 격려하고 성과를 낼 수 있도록 희망과 용기를 북돋아 주길 바란다"면서 "이번 시상식은 2008년 폐지됐던 과기부총리 체제가 17년 만에 부활한 이후 처음이라는 점에서 더욱 뜻깊다"고 했다.

심사위원장을 맡은 이성엽 고려대 기술경영전문대학원 교수는 "뛰어난 AI 기술력을 갖춘 기업을 조명하고 수상자로 선정했다"며 "이들 기업이 'AI 3대 강국'이라는 공통된 목표를 향한 주춧돌이 될 수 있도록 지원하고 있다"고 의의를 전했다.

이날 SK텔레콤, 한글과컴퓨터는 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다. 영상분석 AI 기업인 인텔리빅스와 AI 기반 주식 플랫폼을 운영하는 터네이셔스는 중소벤처기업부 장관상을 받는 영예를 안았다.

한국지능정보사회진흥원상은 클라이원트, 벤처기업회장상은 제논과 사각, 내이루리가 차지했다. 아시아경제 대표상의 'AI윤리' 부문에는 스카이월드와이드, 'AI비즈니스모델' 부문에는 앵커노드가 수상했다.

임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장은 축사를 통해 "오늘날 AI 혁신의 중심에는 기업인들이 있다. 앞으로 AI의 성과는 기업의 성장으로 연결될 것"이라며 "우리 기업의 도전이 곧 대한민국 AI 미래의 토대이자 핵심 동력이다. 위원회는 현장 중심의 실용적인 AI 정책으로 뒷받침하도록 하겠다"고 약속했다.





류제명 과학기술정보통신부 제2차관도 "내년부터 민관이 협력해 세계 톱10 인공지능(AI) 모델을 조기 확보하고 '모두의 AI'를 구현해 나가겠다"며 "우리가 잘할 수 있는 조선, 자동차, 방산 등 주력 산업에 피지컬 AI를 집중 확산해 글로벌 성공 사례를 만들고, 우리 경제의 대도약을 뒷받침하겠다"고 말했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

