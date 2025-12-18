대구보훈청, 포항서 제대군인 변화관리 워크숍 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북동부 중·장기복무 제대군인 대상…‘군인의 강점 재발견’ 강조

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술) 제대군인지원센터는 18일 포항고용복지플러스센터에서 중·장기복무 제대군인을 대상으로 '제대군인 변화관리 워크숍'을 실시했다.

이 워크숍은 평소 거리 문제로 참여가 어려웠던 포항 등 경북 동부지역 거주 제대군인들을 위해 마련됐다. 현장에서는 제대군인 지원제도 전반에 대한 안내와 함께 변화하는 노동시장 환경에 대응하기 위한 실질적인 진로 설계 전략이 공유됐다.

'군인의 강점 재발견'을 주제로 조직 중심의 군 생활 경험을 민간 사회에서 활용 가능한 역량으로 전환해 자기주도형 인재로 성장하는 방안에 대해 설명했다. 리더십, 책임감, 위기 대응 능력 등 군 복무를 통해 축적한 강점을 기업이 요구하는 핵심 역량과 연결하는 데 초점을 맞췄다.

워크숍에 참석한 한 제대군인은 "그동안 당연하게 여겼던 군 경험이 민간 기업에서도 충분한 경쟁력이 될 수 있다는 점을 새롭게 인식하는 계기가 됐다"며 "막연했던 진로 고민을 구체화할 수 있어 의미 있는 시간이었다"고 말했다.

대구제대군인지원센터 관계자는 "지역별 맞춤형 프로그램을 통해 제대군인들이 원활하게 사회에 정착하고 새로운 커리어를 설계할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





5년 이상 복무한 제대군인 가운데 워크숍 참여를 희망하는 경우 제대군인지원센터 홈페이지 또는 전화로 문의하면 된다.

대구제대군인지원센터가 변화관리 워크숍을 실시하고 있다.

