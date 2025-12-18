광양시, '2025년 광양시 수소산업 육성 포럼' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

RE100 대응·액화수소·미래 수소기술 논의



전남 광양시는 지난 17일 시청 시민홀에서 '2025년 수소산업 육성 포럼'을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 기후위기 대응과 탄소중립이라는 국가적 과제 속에서, 광양시가 보유한 산업·항만·물류 인프라를 수소산업의 새로운 성장 동력으로 연계하기 위한 방향을 모색하고자 마련됐다.

광양시는 지난 17일 시청 시민홀에서 '2025년 수소산업 육성 포럼'을 개최했다. 광양시 제공

이날 행사에는 광양시장을 비롯해 광양시의장, 산·학·연·관 전문가, 에너지기업 관계자, 공무원 등 100여 명이 참석해 수소 생산부터 저장·운송·활용에 이르는 수소산업 전반의 기술 동향과 정책 방향을 공유했다. 또한 광양시 수소도시 조성의 필요성과 정책적·기술적 과제에 대한 공감대를 형성했다.

기조발표에서는 황지현 한국에너지공과대학교(KENTECH) 교수가 '액화수소 도입 터미널 기반 그린수소 에너지섬 모델 제안'을 주제로 발표를 진행했다. 황 교수는 전력수요 증가에 따른 그린수소의 필요성을 강조하며, 액화수소 도입 터미널 구축 전략을 제시했다.

이어진 주제발표에서는 광양 수소도시 사업 추진 현황, RE100 산단을 위한 수소 생산과 탄소 포집 기술, 액체수소 플랜트 국산화 개발 현황, 저탄소 저비용 에너지 전환을 위한 열 및 냉열 저장시스템, 차세대 선박 연료로서의 메탄올 제조 기술, 현대차그룹의 수소사업 현황 등 수소산업 전 주기에 걸친 주요 이슈가 공유됐다.

발표 후에는 '광양시 수소산업 육성 방안'을 주제로 종합 토론이 이어졌다. 참석자들은 광양시가 보유한 항만·산업단지·물류 인프라를 기반으로 한 수소 공급망 구축, 기술 실증과 사업화 연계, 정부 정책과의 연계 필요성 등에 대해 다양한 의견을 나눴다.

시 관계자는 "수소산업은 상용화와 경제성 측면에서 아직 해결 과제가 남아있지만, 탄소중립 시대를 이끌 핵심 산업"이라며 "광양시는 광양항과 포스코, 여수·순천으로 이어지는 협력 기반을 바탕으로 수소산업을 새로운 성장 동력으로 육성해 나가겠다"고 말했다.

황지현 교수는 "광양시는 해외 수입 수소와 국내에서 생산되는 그린수소를 내륙으로 유통할 수 있는 수소 물류 허브로서, 국내에서도 드문 전략적 입지를 갖추고 있다"며 "이번 포럼의 논의가 광양시 수소산업 육성과 지역 발전으로 이어지길 바란다"고 말했다.





광양시는 이번 포럼을 계기로 수소산업 관련 기술과 정책 정보를 공유하고, 전문가 의견을 수렴해 향후 수소산업 육성 정책에 적극 반영할 계획이다. 아울러 관련 기관 및 기업과의 협력을 통해 수소산업 발전을 위한 논의를 지속해 나갈 방침이다.





