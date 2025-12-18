여성 중소기업 337만곳…남성기업보다 성장세 높아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여성경제연구소, 2023 여성 중기 현황 발표

여성종사자 고용 비중 전체 73% 차지

여성경제연구소는 '2023년 기준 여성 중소기업 현황'을 18일 발표했다. 이번 현황 자료는 올해 발표된 '2023년 기준 중소기업 기본통계'와 전국사업체조사를 바탕으로 분석됐다.

2023년 기준 우리나라 여성 중소기업 수는 337만2665개로 전년 대비 11만3454개(3.5%) 증가했다. 남성기업 대비 0.5%포인트 높은 성장세다. 여성 중소기업 매출액은 전년 대비 13조2414억원(2.1%) 증가한 639조4750억원으로 집계됐다.

연합뉴스

AD

종사자 수는 553만4662명으로 전년 대비 11만5506명(2.1%) 증가했다. 여성종사자의 고용 비중은 여성기업이 전체 고용인력 중 72.7%를 차지하고 있으며, 이는 남성(31.6%)보다 2.3배 높은 수준이다.

업종별로 여성 중소기업은 도소매업, 부동산업, 숙박음식점업이 64.2%로 많은 부분을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 기업 규모별로는 전체 여성기업 중에서는 소상공인이 97.5%로 대부분이었다. 종사자 규모별로는 여성 중소기업의 1인 종사자 규모 비중이 82.1%(남성 74.5%)로 높은 수준이다. 아울러 여성 중소기업은 개인 형태로 운영하는 비중이 92.5%로 남성(83.7%)보다 높은 것으로 나타났다.





AD

업력별로는 여성 중소기업은 창업기를 벗어난 업력 7년 초과가 35.1%로 남성(44.9%)보다 낮은 수준이었다. 다만 3년 이하에서는 36.1%로 남성(30.1%) 대비 창업초기기업 형태가 높게 나타났다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>