"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

약병 속 '실리카겔'

습기 막아 약 효능 유지에 도움

약병 안에 들어 있는 실리카겔이 담긴 봉지를 버리는 경우가 많지만 이를 약과 함께 보관해야 약의 효능을 오래 유지할 수 있다는 전문가의 조언이 나왔다.

실리카겔. 픽사베이

AD

16일(현지시간) 미국 생활 매체 더쿨다운에 따르면 의약품 정보를 전달하는 사회관계망서비스(SNS) 계정을 운영 중인 약사 킴벌리 화이트는 최근 실리카겔 봉지를 버리지 말아야 하는 이유를 설명하는 영상을 게재했다.

그는 영상에서 처방약 병 등 약병 안에 들어 있는 'Do Not Eat'(섭취 금지) 표시의 실리카겔 봉지의 역할에 대해 설명하며 이를 계속 보관하라고 권장했다.

실리카겔은 이산화규소(SiO₂)를 주성분으로 한 흡습제다. 킴벌리는 실리카겔이 습기를 흡수하는 건조제 역할을 해 약을 건조한 상태로 유지해 준다고 설명했다. 약이 습기에 노출될 경우 효능이 저하될 수 있는데, 실리카겔이 이같은 변화를 막는 데 도움이 된다는 것이다.

다만 그는 실리카겔 봉지에 적힌 경고 문구를 언급하며 "실리카겔은 섭취해서는 안 되며 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 한다"고 덧붙였다.

한 누리꾼은 "실리카겔의 역할을 처음 알게 됐다"며 도움이 됐다는 반응을 전했다.

더쿨다운은 실리카겔을 약과 함께 보관하는 것이 경제적 측면에서도 도움이 될 수 있다고 전했다. 실리카겔이 약의 보존 상태를 유지해 효능 저하를 막으면서 불필요한 재처방이나 약 교체를 줄일 수 있다는 것이다.





AD

미국 의약품 정보 사이트 굿알엑스(GoodRx)에 따르면 지난 10년간 처방약 비용은 37% 상승했으며 2024년 기준 미국인들이 처방약 구매를 위해 본인 부담으로 지출한 금액은 610억 달러에 달했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>