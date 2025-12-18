부산진해경자청, 내년 본예산 452억원 확정… 전략산업 유치·기업지원 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 본예산 386억원보다 17% ↑



3년간 동결 부산시·경남도 부담금 증액

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 2026년도 본예산으로 452억원을 편성하고 조합회의를 통해 확정했다고 18일 알렸다.

부산진해경자청은 부산시와 경남도가 조합원으로 참여해 설립한 지방자치단체 조합이다. 양 시도의 대표들로 구성되는 최고 의결기구인 조합회의에서 예산을 심의·의결한다. 이날 조합회의에는 부산시의회 송현준 의원(의장), 이복조 의원과 경남도의회 전현숙 의원(부의장), 이치우 의원 등 11명의 조합위원이 참석했다.

2026년도 본예산은 전년도(386억원) 대비 약 17% 증가한 452억원 규모로 편성됐다. 이는 글로벌 경기 불확실성 속에서도 핵심 전략산업 중심의 투자유치 경쟁력을 강화하고 입주기업의 지속 가능한 성장을 체계적으로 지원하는 데 중점을 뒀다.

2026년도 기반시설사업을 위한 경남도비 133억원을 추경을 통해 추가 확보할 예정이고 이를 포함해 총 585억원 규모의 예산을 운용할 계획이다. 추가 확보된 재원은 두동지구 및 웅동지구 진입도로를 포함한 4개 사업에 투입될 예정이다.

또 글로벌 경제특구 간 치열한 경쟁 속 우위를 점하기 위해 3년간(2023~2025년) 동결됐던 양 시도 부담금을 각 5억원씩 증액했다. 그동안 필수경비 비중이 높아 사업 추진에 제약이 많았던 구조를 개선해 보다 공격적인 사업 전개가 가능해졌다.

핵심전략 사업에 대한 투자유치 강화를 위해 특정 국가 및 품목을 타깃으로 부산진해경자청만의 강점을 부각하고 투자처를 발굴하는 사업을 강화할 계획이다.

주요 사업으로는 △핵심전략산업 해외 투자설명회, △BJFEZ 국내 투자설명회, △BJFEZ 투자홍보 팸투어(FAM Tour) 등을 새롭게 편성하였으며, 한국외국기업협회·한국중견기업연합회 정회원 등록·교류를 위한 투자유치 네트워크 기반 구축 사업도 신규로 추진된다.

구역 내 기업들이 전자상거래를 통해 해외시장에 진출할 수 있도록 창업·물류·배송 등 실무 역량을 강화하는 전자상거래 셀러 교육프로그램도 신규로 편성됐다. 또 구역 내 커피산업 활성화를 위해 커피 생두 수입부터 국내외 유통 시스템까지 통합적으로 관리할 수 있는 통합 전문가 양성 사업으로 커피·물류 융합 전문인력 양성 사업을 신규로 편성했다. 이는 산업 연계형 투자유치 기반을 위해 부산진해경자청에서 최초로 추진하는 사업이다.

기업지원 측면에서는 외국인 근로자와의 언어장벽을 해소와 사업장의 안전사고 예방 강화를 위한 △외국인 근로자 산재예방 통역앱 사업을 신규편성했다. △중대재해 안전관리 프로그램 지원해 기업 현장의 안전·노무 환경 개선에도 힘쓸 예정이다. 기업의 안정적 경영환경 조성과 경쟁력 강화를 위한 △ESG 컨설팅 및 디지털전환 지원사업, △찾아가는 기업설명회 등 밀착형 지원 프로그램도 대폭 확대된다.





박성호 청장은 "부산진해경자청은 글로벌 거점으로서 국내외 경제특구와 경쟁 속에서 지속 발전하기 위해 투자유치 활동과 기업지원이 무엇보다 중요하다"며 "이를 위한 핵심 사업 예산을 중점 반영했다"고 힘줬다.

