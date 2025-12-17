고성군, 통일부 방문…평화경제특구·동해고속도로 조기 추진 건의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원 고성군은 지난 16일 지역 현안 해결을 위해 통일부를 방문하여 통일부 장관과의 면담을 통해 △고성 평화경제특구 지정 △동해고속도로(속초~고성) 조기 연결 등 핵심 현안에 대한 정부 차원의 관심과 지원을 요청했다.

고성군이 지난 16일 지역 현안 해결을 위해 통일부를 방문하여 정동영 통일부 장관과 악수를 하고 있다. 고성군 제공

고성 평화경제특구와 관련하여, 고성군은 2023년 4월 선제적으로 완료한 '고성 평화경제특구 기본구상 용역'과 지난 11월 발주한 '고성 평화경제특구 지정신청 용역' 등 타 지역보다 한단계 앞선 추진력을 어필하였으며, 금강산관광 경험 노하우, 동해북부선 철도·금강산 육로관광 도로 등 남북을 잇는 핵심 인프라 등 차별된 입지와 당위성을 논하였다. 또한, 신재생에너지, 국제휴양 관광지 조성 등 연계된 민자사업을 통해 고성군이야말로 '준비된 특구 후보지'임을 강조하였다.

동해고속도로(속초~고성) 조기 연결과 관련해서는, 동해안 6개 시·군 중 고성군이 유일하게 고속도로가 연결되지 않은 지역임을 들며, 속초~고성 구간이 1998년 기본설계 이후 27년이 지난 현재까지 착공조차 이루어지지 않아, 관광객과 물류 이동에 큰 불편을 초래하고 지역 발전에도 상당한 제약이 있음을 설명하였다.

또한, 고성군이 연간 1000만명 이상이 방문하는 관광도시로 성장했으며 정부가 예비타당성조사 평가 항목에 '균형성장'을 신설한 점, 새 정부가 남북관계 개선과 금강산 관광 재개 가능성을 염두에 두고 있는 점 등을 들어 적극적인 지원을 요청하였다.





고성군수는 "실질적인 남북경협을 이루기 위해 추진하는 고성평화경제특구 지정과 울산바위 케이블카, 화진포 국제휴양관광지 조성 등 핵심 관광 인프라 사업을 연계한 동해고속도로 조기 착공이 반드시 이뤄질 수 있도록 강원특별자치도, 중앙정부와의 협력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

