고성군, 통일부 방문…평화경제특구·동해고속도로 조기 추진 건의

강원 고성군은 지난 16일 지역 현안 해결을 위해 통일부를 방문하여 통일부 장관과의 면담을 통해 △고성 평화경제특구 지정 △동해고속도로(속초~고성) 조기 연결 등 핵심 현안에 대한 정부 차원의 관심과 지원을 요청했다.
고성 평화경제특구와 관련하여, 고성군은 2023년 4월 선제적으로 완료한 '고성 평화경제특구 기본구상 용역'과 지난 11월 발주한 '고성 평화경제특구 지정신청 용역' 등 타 지역보다 한단계 앞선 추진력을 어필하였으며, 금강산관광 경험 노하우, 동해북부선 철도·금강산 육로관광 도로 등 남북을 잇는 핵심 인프라 등 차별된 입지와 당위성을 논하였다. 또한, 신재생에너지, 국제휴양 관광지 조성 등 연계된 민자사업을 통해 고성군이야말로 '준비된 특구 후보지'임을 강조하였다.
동해고속도로(속초~고성) 조기 연결과 관련해서는, 동해안 6개 시·군 중 고성군이 유일하게 고속도로가 연결되지 않은 지역임을 들며, 속초~고성 구간이 1998년 기본설계 이후 27년이 지난 현재까지 착공조차 이루어지지 않아, 관광객과 물류 이동에 큰 불편을 초래하고 지역 발전에도 상당한 제약이 있음을 설명하였다.
또한, 고성군이 연간 1000만명 이상이 방문하는 관광도시로 성장했으며 정부가 예비타당성조사 평가 항목에 '균형성장'을 신설한 점, 새 정부가 남북관계 개선과 금강산 관광 재개 가능성을 염두에 두고 있는 점 등을 들어 적극적인 지원을 요청하였다.
지금 뜨는 뉴스
고성군수는 "실질적인 남북경협을 이루기 위해 추진하는 고성평화경제특구 지정과 울산바위 케이블카, 화진포 국제휴양관광지 조성 등 핵심 관광 인프라 사업을 연계한 동해고속도로 조기 착공이 반드시 이뤄질 수 있도록 강원특별자치도, 중앙정부와의 협력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>