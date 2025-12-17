장수군 '생태계보전부담금 반환사업' 공모 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

뜬봉샘 국가생태관광지…국비 4억5천만원 확보

전북 장수군은 금강 첫물 뜬봉샘 국가생태관광지가 기후에너지환경부의 '2026년 생태계보전부담금 반환사업' 공모에 최종 선정됐다고 17일 밝혔다.

장수군이 금강 첫물 뜬봉샘 국가생태관광지가 기후에너지환경부의 '2026년 생태계보전부담금 반환사업' 공모에 최종 선정됐다.

AD

군은 이번 공모 선정으로 국비 4억5,000만원을 확보했으며 훼손된 생태계를 체계적으로 복원하고 자연친화적인 공원 환경을 조성할 수 있는 기반을 마련했다.

생태계보전부담금 반환사업은 생태계보전부담금 납부자 또는 자연환경보전사업 대행자가 기후에너지환경부의 승인을 받아 자연환경 보전사업을 시행할 경우 납부한 부담금의 50%이내를 반환해 훼손된 생태계의 보전과 복원을 유도하는 제도다.

기후에너지환경부는 '2026년 생태계보전부담금 반환사업'으로 신청된 131개 사업 가운데 40개를 선정했으며 장수군이 이름을 올렸다.

군은 이번에 확보한 국비 4억5천만 원을 활용해 뜬봉샘 국가생태관광지 내 과거 개간사업으로 조성된 폐과수원 일원을 중심으로 훼손된 산림과 지형을 복원하고 단절된 산림 생태축을 회복할 계획이다.

해당 지역은 과수원 조성 과정에서 발생한 지형 훼손과 비점오염물질 유입 우려가 있는 구간으로 체계적인 복원이 필요한 곳이다.

군은 폐과수원 복원을 통해 멸종위기종인 세뿔투구꽃 서식지를 확장하고 기존 시설과 지형을 활용해 소생물서식습지, 조류 유인 숲, 수분매개식물 군락, 학습쉼터 등을 조성해 생태 기능 회복과 환경교육이 함께 이뤄지는 공간으로 조성할 예정이다.

이를 통해 군은 지역 고유의 생태자원을 체계적으로 보전하는 한편 방문객들이 자연환경의 가치와 생물다양성의 중요성을 현장에서 이해하고 체험할 수 있는 생태관광 기반을 강화해 나간다는 방침이다.





AD

최훈식 군수는 "기후위기 시대에 군민과 관광객들이 찾는 뜬봉샘 국가생태관광지의 훼손된 생태계를 복원하고 생태학습 공간을 조성하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 군민과 관광객들이 쾌적하고 아름다운 공원 환경을 누릴 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>