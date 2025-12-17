일동제약, 숙취 해소 음료 '술 확 깨는 꿀 노니 액' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숙취 유발 물질 감소·숙취 증상 개선 입증

일동제약이 약국에서 판매하는 숙취 해소 음료 '술 확 깨는 꿀 노니 액'을 출시했다고 17일 밝혔다.

신제품 '술 확 깨는 꿀 노니 액'은 식품의약품안전처가 인정하는 숙취 해소 원료가 사용된 '기능성 표시 식품(혼합 음료)'이다.

일동제약 숙취 해소 음료 '술 확 깨는 꿀 노니 액'. 일동제약

이 제품에는 1회 섭취량(1포) 기준 ▲노니 추출물(노니트리) 1000㎎ ▲헛개나무 열매 추출물 1000㎎ ▲사양 벌꿀 20㎎ ▲아르기닌 500mg ▲타우린 500㎎ 등이 함유돼 있다. 핵심 성분인 '노니트리'는 숙취 해소용 조성물 특허를 취득한 원료로, 인체 적용 시험을 통해 숙취 유발 물질 감소 및 숙취 관련 증상 개선과 관련한 유의성을 입증한 바 있다.

일동제약에 따르면, 인체 적용 시험 결과 음주 후 40분 시점의 혈중 아세트알데히드 농도 감소율이 대조군에 비해 노니트리 섭취군에서 약 7.1% 더 높게 나타났다. 또한, 음주 후 12시간이 경과했을 때 복통, 설사와 같은 숙취 관련 증상이 노니트리를 섭취한 경우 각각 9%와 13% 가량 더 개선되는 것으로 평가됐다.





일동제약 관계자는 "인체 적용 시험을 거친 검증된 원료를 사용하여 제품의 신뢰성을 높이고, 휴대와 섭취가 용이한 개별형 스틱 포장을 채택해 소비자 편의를 도모했다"고 강조했다. 이어 "연말연시 모임과 회식 등 술자리가 많은 시기를 고려해 약국 대상 프로모션을 확대하고, 제품 속성과 차별점을 부각한 신제품 마케팅을 전개할 계획"이라고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

