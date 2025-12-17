'AI 검역관' 세우고 항공기 위생 강화…'여행자 중심' 검역체계 전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

질병청, '감염병 유입 차단'에서 '여행자 건강 관리'로

2026년 1분기 24개 중점관리지역 지정…엠폭스 검역 해제

정부가 그동안 '감염병 유입 차단'에 집중했던 검역 체계를 '여행자 건강 관리' 중심으로 전면 개편한다. 통합된 여행건강 정보를 제공하는 플랫폼을 구축하고 공항, 항만 등엔 인공지능(AI) 검역관 도입을 추진한다.

질병관리청은 17일 이같은 내용의 '여행자 건강 중심 검역체계 구축 추진안'을 발표했다. 이번 대책은 이재명 정부의 국정과제인 '감염병 위기 대응 체계 개선'을 이행하기 위한 로드맵으로, 지난 12일 검역전문위원회 심의를 거쳐 확정했다.

질병청은 우선 국제 이동이 팬데믹 발생의 핵심 요인 중 하나인 만큼 위기 시에는 신속하게 대응할 수 있는 검역 역량을 유지하고, 평시에는 예방과 정보 제공 중심의 검역체계를 운영할 계획이다.

이를 위해 내년까지 여행자에게 통합된 건강 정보를 제공하는 '여행건강알림e' 플랫폼을 구축한다. 미국 질병통제예방센터(Travelers' Health), 영국 보건안보청(Travel Health Pro) 등 해외 사례를 참고해 여행 전·중·후에 필요한 정보를 한 사이트에서 확인할 수 있도록 한다. 검색 기능 강화, 여행자 상담 기능을 통해 이용 편의성을 높일 예정이다.

내년 하반기부터는 기존 입국자에게만 발송하던 안내 문자를 카카오톡을 활용해 출국자에게도 확대 제공한다. 아울러 시범 운영중인 '호흡기 검사 서비스'를 전국 13개 검역소로 확대해 증상이 있는 여행자가 희망할 경우 동물인플루엔자, 코로나19, 인플루엔자 등 3종의 검사 결과를 무료로 받아볼 수 있게 한다.

첨단 기술 도입에도 속도를 낸다. AIoT 기술이 적용된 검역 심사대와 다중언어 기반 증상 신고 스크린을 통해 외국인 입국자도 편리하게 건강 상태를 신고할 수 있게 된다. 이 시스템은 2026년 하반기부터 김해공항에서 실증을 시작할 예정이다.

비위생적인 운송 환경을 통한 감염병 확산을 막기 위해 선박과 항공기에 대한 위생 관리도 강화된다. 선박위생증명서(SSC) 발급 절차를 세계보건기구(WHO) 지침에 맞춰 표준화하고, 50년간 거의 변동이 없었던 검사수수료를 현실화해 국내외 형평성에 맞게 약 3배 인상한다. 항공기 역시 보건위생 조사가 가능하도록 '검역법' 개정을 추진, 2027년까지 항공기 위생 관리 및 매개체 유입 차단 방안을 마련할 방침이다.

한편, 질병청은 '마버그열'이 유행 중인 에티오피아를 포함해 미국, 중국, 베트남 일부 지역 등 총 24개국을 내년 1분기 중점검역관리지역으로 지정·시행할 예정이다. WHO의 국제공중보건위기상황(PHEIC) 종료에 따라 내년 1월1일부터 엠폭스는 검역 대상에서 제외된다. 다만, 콩고민주공화국 등 페스트 발생국에 대한 중점 관리는 유지된다.





임승관 질병청장은 "이번 추진안은 국제 이동환경 변화에 발맞춰 입국자 중심 검역에서 여행자 건강 중심 검역으로 확대하기 위한 것"이라며 "여행건강알림e 구축, 정보제공 확대, 운송수단 위생관리 강화 등 주요 과제를 차질 없이 추진해 안전한 검역체계를 완성해 나가겠다"고 말했다.





조인경 기자

