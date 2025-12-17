광주시, 영산강 인공습지 조성…수질 개선·생태공간 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년부터 2028년까지 140억 투입

용두교·산동교 인근 6만㎡ 조성

수질 개선·생태공간 확충 목표

광주시가 영산강 수질 개선과 생태공간 확대를 위해 내년부터 2028년까지 140억원을 투입해 인공습지 조성에 나선다. 수질 정화 기능을 강화하는 동시에 시민이 이용할 수 있는 수변 생태공간을 확충한다는 계획이다.

광주시가 영산강 수질 개선과 생태공간 확대를 위해 내년부터 2028년까지 140억원을 투입해 인공습지 조성에 나선다. 광주시 제공

AD

광주시는 내년 국비 5억 원을 확보해 용두교와 산동교 인근 약 6만5570㎡ 부지에 인공습지 조성 사업을 착수한다고 17일 밝혔다. 광주시는 2028년까지 총사업비 140억 원을 투입해 수질 정화 기능과 자연친화적 생태공간을 단계적으로 강화한다.

광주시는 현재 타당성 조사를 마무리했으며, 확보된 국비를 바탕으로 실시설계 등 후속 절차에 들어간다. 인공습지는 영산강으로 유입되는 오염물질을 줄이고, 수변 여가·관광·문화 공간을 확충하는 핵심 사업으로 추진된다.

이와 함께 영산강 수질 개선과 수변 중심 도시공간 조성을 위한 '영산강 물순환체계 구축사업'도 병행하고 있다. 이 사업은 2030년까지 총 1400억 원을 투입해 서구 덕흥보에서 북구 월산보까지 약 11㎞ 구간의 수질을 현재 3~4등급에서 2등급으로 개선하는 것이 목표다.

사업의 핵심은 하천수와 하수처리수 일부를 활용해 하루 10만t 규모의 정화용수를 확보하는 것이다. 정화된 물은 평상시 하천 유지용수로 공급돼 수생태계 회복과 친수 기반을 마련하고, 가뭄 시에는 대체 식수원으로 활용된다.

광주시는 이 사업을 이상기후와 강수량 감소에 대응한 전략적 물관리 대책으로 추진하고 있다. 국정과제인 '국가 기후적응 역량 강화'와 연계되면서 국비 확보 가능성도 커진 상황이다.

광주시는 지난해 7월부터 올해 9월까지 전문기관을 통해 영산강 현지 조사와 수질 변화 예측 분석을 실시하며 사업 타당성과 기본계획을 마련해왔다. 특히 환경부의 '물순환 촉진구역' 공모에 참여해 국정과제와의 연계를 강화하고, 내년 3월 공모에 맞춰 계획을 구체화하고 있다.





AD

이승규 광주시 신활력추진본부장은 "영산강은 국가하천인 만큼 원활한 사업 추진을 위해 정부 지원이 필요하다"며 "국정과제와의 연계를 통해 국비 확보를 이끌어내고, 인공습지 조성을 차질 없이 추진해 영산강을 수변공간과 관광·문화가 어우러진 공간으로 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>