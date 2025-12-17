이찬진 "베끼기식 상품 안돼…투자자 최우선 원칙을 내재화해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금감원장, 20개 자산운용사 CEO와 간담회 개최

이찬진 금융감독원장이 자산운용업계 최고경영자(CEO)들을 만나 투자자 보호 원칙의 철저한 내재화와 생산적 금융으로의 전환을 주문했다. 단기 성과 위주의 과열 경쟁과 '베끼기식 상품'에 대해서는 강도 높은 감독 기조를 이어가겠다는 뜻도 분명히 했다.

금융감독원은 17일 서울 여의도 금융투자협회 대회의실에서 이찬진 원장 주재로 서유석 금융투자협회장과 20개 자산운용사 CEO가 참석한 가운데 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 투자자 보호와 감독·검사 방향을 공유하고 자산운용시장 전망과 업계 건의사항을 청취하기 위해 마련됐다.

이 원장은 모두발언을 통해 "대내외 경제환경이 불확실성에 직면했고 인공지능(AI)·디지털 전환 가속화로 산업과 금융의 사업모델 재편도 빠르게 진행 중"이라며 자산운용업계의 역할 재정립이 필요하다고 강조했다.

그러면서 투자자 최우선 원칙 내재화가 필요하다고 설명했다. 그는 "금감원이 지향하는 투자자 보호는 설계·제조·판매 모든 과정에서 투자자, 운용사, 감독당국의 시선을 완전히 일치시키는 것"이라며 "최종 수요자인 투자자 관점에서 위험을 명확하고 구체적으로 전달하고, 상품 설계 단계에서 자체 검증을 내실 있게 수행해야 한다"고 말했다.

또한 펀드산업 경쟁력 제고를 위해 과당 경쟁 등을 자제할 것을 주문했다. 최근 상품 쏠림과 과열 경쟁, 타깃데이트펀드(TDF)의 분산투자 원칙 미준수 사례, 일반 공모펀드에 대한 투자자 외면 현상 등이 운용사의 경쟁력을 까먹고 있다는 것이다.

그는 "무분별한 경쟁과 고객 신뢰 훼손은 자산운용산업의 경쟁력을 떨어뜨림으로써 결국 소비자가 시장을 떠나는 결과를 초래하게 될 것"이라며 "'제 살 깎아먹기 식' 경쟁에 대해서는 강도 높은 감독을 이어나가겠다"고 강조했다.

자본시장의 파수꾼 역할로 수탁자책임 강화도 필요하다고 설명했다. 이 원장은 "자산운용사는 수탁자로서 투자자 이익을 대변하고 자본시장의 건전한 발전을 견인하는 핵심 주체"라며 "필요시 투자 대상기업에 대한 적극적인 의견제시를 통해 투자자의 권리를 보호하는 것이 운용사가 자본시장의 '파수꾼'으로서 책무를 완수하는 길"이라고 말했다.

이어 "금감원도 운용사 내부에서 고객 이익을 중심으로 의사결정이 이루어질 수 있도록, 스튜어드십 코드 개정과 이행실태 점검을 지원하겠다"고 덧붙였다.

생산적 금융으로의 전환에 역할을 해달라는 요청도 이어졌다. 그는 "자산운용업계의 스타트업에 대한 초기 사업 지원 등으로 모험자본 생태계 참여자 간 건설적인 협력·분업 구조를 만들어야 한다"며 "전문적인 평가 인프라를 구축해 자립성과 복원력을 갖춘 K-벤처 생태계 조성에 적극적으로 기여해 달라"고 당부했다.

금감원도 금융시장과 혁신 중소·벤처기업을 잇는 연결 플랫폼 구축, 상품·인가 심사체계 정비, 자본건전성 규제 개선 등을 통해 이를 지원할 방침이다.

운용사 CEO들은 생산적 금융으로의 전환 필요성에 공감하며 국민과 자본시장을 잇는 가교 역할을 강화하겠다고 밝혔다. 또한 기업성장집합투자기구(BDC)와 국민성장펀드의 안착을 위해 축적된 운용 역량을 적극 활용하겠다고 설명했다.

그러면서 가상자산 관련 상품 출시를 위한 정책·제도적 지원과 함께 펀드를 장기투자 인센티브 대상에 포함해 달라고 건의했다. 이와 함께 펀드 투자자에 대한 배당 분리과세 등 세제 혜택 보완 요청도 나왔다.





마지막으로 이 원장은 "자산운용업계가 '돈을 굴려 돈만 버는 금융'이 아니라 '돈을 굴려 가계 자산과 경제를 키우는 금융'의 사회적 책임을 고민해 달라"며 "제시된 업계 의견을 향후 투자자 보호와 감독·검사 업무에 충실히 반영하겠다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

