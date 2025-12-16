전남 1호 데이터센터 첫 삽…대우건설 정원주 "국가경쟁력 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'장성 파인데이터센터'

시공 넘어 지분출자

총사업비 3959억원

2027년 12월 준공

정원주 대우건설 회장이 전남 첫 데이터센터 착공 현장을 찾아 사업 다각화 의지를 드러냈다.

대우건설은 최근 전남 장성군 광주연구개발특구 첨단3지구에서 열린 '장성 파인데이터센터' 착공식에 정 회장이 참석했다고 16일 밝혔다. 이날 행사에는 정 회장을 비롯해 김영록 전남도지사, 이개호 국회의원, 김한종 장성군수 등 300여명이 참석했다.

정원주 대우건설 회장이 15일 전남 장성군 광주연구개발특구 첨단3지구에서 열린 장성 파인데이터센터 착공식에서 기념사를 하고 있다. 대우건설

정 회장은 기념사에서 "장성 파인데이터센터는 인공지능(AI)·클라우드·빅데이터 시대를 선도하는 핵심 인프라로서 지역경제 활성화와 국가경쟁력 강화에 중추적 역할을 할 것"이라며 "최고의 기술력과 품질을 바탕으로 적기 준공해 대한민국 데이터센터 이정표를 세우겠다"고 말했다.

장성 파인데이터센터는 2023년 정부가 '데이터센터 수도권 집중 완화 정책'을 발표한 이후 민간이 추진하는 첫 번째 지방 데이터센터다. 총사업비 3959억원 규모로, 3만2082㎡ 부지에 수전용량 26㎿급 데이터센터(지상 6층)와 운영동(지상 2층)이 들어선다. 수전용량은 데이터센터가 공급받을 수 있는 최대 전력이다. 26㎿는 국내 가구당 월평균 전력 사용량(363kWh) 기준 약 5만 가구가 동시에 쓰는 전력에 해당한다. 2027년 12월 준공 예정이다.

사업지가 위치한 광주연구개발특구는 대덕특구에 이어 국내 두 번째 규모로, 국가AI데이터센터와 국가인공지능융합사업단 등 대규모 산학협력단지가 조성 중이다.

대우건설은 시행법인 파인디씨PFV와 지난 8일 도급계약을 체결하고 출자사 겸 시공사로 참여한다. 단순 시공을 넘어 개발·투자·운영까지 영역을 확장하며 신성장동력 확보에 나선 것으로 풀이된다.





대우건설 관계자는 "침체한 주택시장 속 신재생 에너지 전환과 인공지능 확장 기조에 발맞춰 사업포트폴리오 다각화에 힘쓸 것"이라며 "높은 기술경쟁력과 양재동 강남데이터센터(GDC) 시공 경험을 바탕으로 최고의 품질로 적기 준공하겠다"고 했다.

장성 파인데이터센터 조감도. 대우건설





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

