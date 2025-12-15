민주당 창원시의원단 "민주화 예산 복원, 친일작가 기념사업 철회해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

더불어민주당 경남 창원특례시의원단이 민주화 사업 예산 복구와 '고향의 봄' 창작 100주년 기념사업 철회를 촉구하고 나섰다.

민주당 시의원단은 15일 창원시의회 앞에서 기자회견을 열고 "시의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의 과정에서 민주화 사업 예산이 국민의힘 의원들의 주도로 삭감됐다"라고 밝혔다.

이어 "민주화 사업 예산은 단순한 행사성 예산이 아니라 3.15의거와 부마민주항쟁 등 창원의 민주화 역사를 기억하고 이를 다음 세대에 교육, 계승하기 위한 최소한의 공적 책무"라며 "이를 삭감한 건 민주주의 가치를 축소한 무책임한 결정이다"고 비판했다.

또 "고향의 봄을 지은 이원수 작가는 친일 행적이 확인된 인물로 그 작품을 100주년이란 이름으로 공적 예산을 투입해 기념하는 건 친일 행위에 대한 사회적 평가를 흐리고 역사적 책임을 외면하는 행위"라고 지적했다.

더불어민주당 경남 창원특례시의원단이 민주화 사업 예산 복구와 '고향의 봄' 창작 100주년 기념사업 철회를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 이세령 기자

시의원단은 "오는 19일 예정된 본회의는 상임위와 예결특위의 잘못된 판단을 바로잡을 수 있는 마지막 절차"라며 "삭감된 민주화 예산을 반드시 복구하고 친일 작가 이원수 100주년 기념사업은 철회해야 한다"고 주장했다.

민주당 시의원단은 이날부터 2026년도 창원시 예산안이 상정될 것으로 예상되는 19일 본회의까지 점심시간을 활용해 손팻말과 현수막 시위를 벌인다.

의원단은 "이는 정쟁을 위한 행동이 아닌 시민의 알권리를 보장하고 내년도 본예산이 본회의에서 올바르게 수정될 수 있도록 하기 위한 책임 있는 행동"이라고 설명했다.

"이번 본회의에서 어떤 선택을 하는지 기록으로 남아 시민의 평가를 받게 될 것"이라며 "창원시의회가 민주주의 가치를 지키는 의회로 남을지, 역사적 책임을 외면한 의회로 기록될지는 전적으로 국민의힘 의원들의 선택에 달려있다"고 덧붙였다.

경남 창원특례시의회 기획행정위원회 수정 예산 조서. 더불어민주당 창원시의원단 제공

앞서 창원시의회 상임위와 예결특위는 지난 4일 제148회 제2차 정례회 제7차 회의 등 예산안 심의 과정에서 민주화 관련 사업 중 3.15의거 기념사업 예산 7497만원 중 2000만원을 감액했다.

또 부마민주항쟁시민강좌 765만원, 민주주의 현장 탐방 850만원, 영호남 하나되는 김주열 역사 탐방 1071만원은 모두 삭감했다.

'고향의 봄' 창작 100주년 기념사업 관련 예산은 통과됐다.

시의회는 사업 일부가 과다 편성됐거나 실효성이 낮다고 판단된 예산을 조정한 것으로 전해졌다.





시의회는 11일 제3차 본회의에서 내년 창원시 예산안·기금운용 계획안을 의결하려 했으나 이를 미뤄, 오는 19일 제148회 정례회 제4차 본회의를 열어 창원시 내년 예산안을 최종 의결할 계획이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

