민주당 창원시의원단 "민주화 예산 복원, 친일작가 기념사업 철회해야"

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.15 16:59

더불어민주당 경남 창원특례시의원단이 민주화 사업 예산 복구와 '고향의 봄' 창작 100주년 기념사업 철회를 촉구하고 나섰다.


민주당 시의원단은 15일 창원시의회 앞에서 기자회견을 열고 "시의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의 과정에서 민주화 사업 예산이 국민의힘 의원들의 주도로 삭감됐다"라고 밝혔다.


이어 "민주화 사업 예산은 단순한 행사성 예산이 아니라 3.15의거와 부마민주항쟁 등 창원의 민주화 역사를 기억하고 이를 다음 세대에 교육, 계승하기 위한 최소한의 공적 책무"라며 "이를 삭감한 건 민주주의 가치를 축소한 무책임한 결정이다"고 비판했다.


또 "고향의 봄을 지은 이원수 작가는 친일 행적이 확인된 인물로 그 작품을 100주년이란 이름으로 공적 예산을 투입해 기념하는 건 친일 행위에 대한 사회적 평가를 흐리고 역사적 책임을 외면하는 행위"라고 지적했다.


민주당 창원시의원단 "민주화 예산 복원, 친일작가 기념사업 철회해야" 더불어민주당 경남 창원특례시의원단이 민주화 사업 예산 복구와 '고향의 봄' 창작 100주년 기념사업 철회를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 이세령 기자
시의원단은 "오는 19일 예정된 본회의는 상임위와 예결특위의 잘못된 판단을 바로잡을 수 있는 마지막 절차"라며 "삭감된 민주화 예산을 반드시 복구하고 친일 작가 이원수 100주년 기념사업은 철회해야 한다"고 주장했다.


민주당 시의원단은 이날부터 2026년도 창원시 예산안이 상정될 것으로 예상되는 19일 본회의까지 점심시간을 활용해 손팻말과 현수막 시위를 벌인다.


의원단은 "이는 정쟁을 위한 행동이 아닌 시민의 알권리를 보장하고 내년도 본예산이 본회의에서 올바르게 수정될 수 있도록 하기 위한 책임 있는 행동"이라고 설명했다.


"이번 본회의에서 어떤 선택을 하는지 기록으로 남아 시민의 평가를 받게 될 것"이라며 "창원시의회가 민주주의 가치를 지키는 의회로 남을지, 역사적 책임을 외면한 의회로 기록될지는 전적으로 국민의힘 의원들의 선택에 달려있다"고 덧붙였다.


민주당 창원시의원단 "민주화 예산 복원, 친일작가 기념사업 철회해야" 경남 창원특례시의회 기획행정위원회 수정 예산 조서. 더불어민주당 창원시의원단 제공

앞서 창원시의회 상임위와 예결특위는 지난 4일 제148회 제2차 정례회 제7차 회의 등 예산안 심의 과정에서 민주화 관련 사업 중 3.15의거 기념사업 예산 7497만원 중 2000만원을 감액했다.


또 부마민주항쟁시민강좌 765만원, 민주주의 현장 탐방 850만원, 영호남 하나되는 김주열 역사 탐방 1071만원은 모두 삭감했다.


'고향의 봄' 창작 100주년 기념사업 관련 예산은 통과됐다.


시의회는 사업 일부가 과다 편성됐거나 실효성이 낮다고 판단된 예산을 조정한 것으로 전해졌다.


시의회는 11일 제3차 본회의에서 내년 창원시 예산안·기금운용 계획안을 의결하려 했으나 이를 미뤄, 오는 19일 제148회 정례회 제4차 본회의를 열어 창원시 내년 예산안을 최종 의결할 계획이다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
기획
농업 바꾼 FTA
  • 25.12.1510:17
    "눈에 띄게 달라졌다" 36억 투입해 '자동화·자원화' 확 달라진 도축장⑤
    "눈에 띄게 달라졌다" 36억 투입해 '자동화·자원화' 확 달라진 도축장⑤

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 도축·가공 현장의 체질 개선으로 이어지고 있다. 부산·경남권의 핵심 거점인 부경양돈협동조합 통합부경축산물공판장과 대전·충남권의 대전충남양돈농협 산하 포크빌축산물공판장은 시설 현대화를 통해 생산성과 위생, 환경 성과를 동시에 끌어올리며 국내 축산물 경쟁력 강화의 실증 사례로 평가받고 있다. 수입 축산물과의 경쟁이 불가피한 상황에서, 공판장의 역할이 단순

  • 25.12.1209:58
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 제주 축산 현장에서 실질적인 성과를 내고 있다. 제주 한라산바이오는 그 대표적인 사례로, 가축분뇨를 재생에너지와 비료로 전환하며 지역 축산업의 환경 기반을 바꾼 시설로 꼽힌다. 제주에서는 약 55만~60만마리의 돼지가 사육되며 하루 2500t 가까운 분뇨가 발생하는데, 한라산바이오는 이를 안정적으로 처리하고 자원화하는 데 핵심 역할을 하고 있다. 현장에서는 "분뇨가

  • 25.12.1108:51
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③

    "자유무역협정(FTA) 국내 보완대책을 통해 설립된 '충주 거점 산지유통센터(APC)'는 단양과 제천, 음성, 괴산 등 충북 북부권에 위치한 농가 650곳에서 생산한 사과를 세척·선별·포장·출하하는 과실 전문 APC입니다. 생산단계부터 관리하고 사과 브랜드화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또 저온저장고와 선별기 등을 통해 비용을 줄여 농가엔 더 큰 수익을, 소비자들에겐 품질 좋은 사과를 안정적으로 공급하고 있습니다.

  • 25.12.1010:18
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②

    59개 국가와의 (자유무역협정FTA) 체결 이후 축산농가의 부담을 줄이고 경쟁력을 강화하기 위한 정부의 국내보완대책 가운데 하나가 '조사료생산기반확충 사업'이다. 조사료는 볏짚이나 목초 등 거친 섬유질 위주의 사료로, 이 사업을 통해 국산 조사료의 생산·유통·가공 기반을 갖춘 지역 단위 가공·유통센터가 확충되면서 국산 조사료 품질과 시장 신뢰도가 눈에 띄게 개선됐다는 평가가 나온다. 전북 김제에 위치한 전주김제

  • 25.12.0909:11
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①

    올해 3분기 기준 한국은 22개의 자유무역협정(FTA) 발효를 통해 59개 국가와 FTA를 활용한 무역에 나서고 있다. 한국의 첫 FTA인 한-칠레 FTA가 발효된 2004년 4월 이후 약 21년 5개월 만의 성과다. 정부는 현재 전 세계 국내총생산(GDP) 85% 수준인 FTA 네트워크를 글로벌 1위인 90%까지 더 넓고 촘촘하게 확충할 방침이다. FTA 네트워크 확대에 따라 한국의 수출 시장이 넓어진 만큼 수출액도 2004년 2538억달러에서 2024년 6836

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

