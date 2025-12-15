국회미래연구원, 의령군 50·60 중장년 귀농 순유입 경남 3위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남의 지리적 중심 위치해

부산·대구 등 대도시 접근성 뛰어나

경남 의령군으로의 중장년층 유입이 최근 뚜렷한 증가세를 보이고 있는 가운데 경남을 대표하는 귀농·귀촌 정착지로 자리매김하고 있다.

국회미래연구원이 최근 발간한 '인구감소지역의 새로운 기회 요인 탐색' 보고서에 따르면 의령군은 도내 11개 인구감소지역 중 중장년층(50∼64세) 순 유입 규모에서 산청군과 밀양시에 이어 3위(88가구)를 기록했다.

2년전 부산에서 의령으로 귀농한 김정엽 씨가 귀농인의 집 을 소개하고 있다. 의령군 제공

의령군의 귀농·귀촌 통계에 따르면 2024년 1161세대, 2023년 813세대가 의령으로 귀농·귀촌했으며, 이 중 중장년층 비중은 각각 42%(488세대), 51%(412세대)로 가장 높았다. 두 해 연속 50∼60대가 귀농·귀촌의 핵심 전입층으로 확인됐다.

특히 의령군은 경남의 지리적 중심에 위치해 부산·대구 등 대도시 접근성이 뛰어나고, 주거비 부담을 낮추면서도 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다. 도시 생활 이후 '삶의 질'을 우선하는 중장년층 요구와 맞아떨어지며 매력적인 정착 지역으로 평가받고 있다.

의령군은 귀농 초기의 부담을 덜기 위해 다양한 지원 정책을 확대하고 있다. 특히 '귀농인의 집' 사업을 통해 일정 기간 지역에 거주하며 생활 환경과 농업 현장을 미리 체험할 수 있도록 돕고, '귀농창업자금 지원사업'을 통해 창업과 농업 기반 구축에 필요한 비용을 연 2%의 저리로 지원한다.

또한 '귀농정착지원사업'을 통해 농기계·농업시설 구축, 컨설팅, 자격증 취득 비용을 폭넓게 지원하고 있으며 귀농·귀촌·귀향인을 위한 주택 수리비도 보조하고 있다. 이러한 정책들은 정착 과정에서 발생하는 불확실성을 줄이고 실질적인 소득 기반을 마련하는 데 큰 힘이 되고 있다.

2년 전 부산에서 의령군 궁류면으로 귀농한 김정엽(63) 씨는 이러한 지원 정책을 통해 안정적으로 정착한 사례다.

김 씨는 "완전히 낯선 지역보다는 익숙한 생활권 안에서 새로운 삶을 시작하고 싶었다"며 "부산과 가깝고 경남의 중심에 있는 의령이 가장 적합하다고 판단했다"고 말했다.

김 씨는 현재 군 농업인대학에서 전문 교육을 받으며 친환경 쌀, 마늘, 시금치, 열대작물 '하카마' 등 다양한 작물을 안정적으로 재배하고 있다. 그는 "귀농인을 위한 맞춤형 지원이 체계적으로 마련돼 있어 정착 과정에 큰 도움이 됐다"며 "배우자도 퇴직하면 의령으로 내려와 함께 노후를 보낼 계획"이라고 전했다.





오태완 군수는 "처음 의령에 정착하는 분들도 불편함 없이 생활할 수 있는 정주 환경을 조성하는 데 최우선을 두고 있다"며 "의령에서 새로운 기회를 찾는 분들이 안정적으로 정착할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





