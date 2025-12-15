한국관광공사, 의료관광 지역협의체 회의…"지역 의료 활성화 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15일 소노캄 고양서 첫 개최

문화체육관광부와 한국관광공사는 지난 12일 소노캄 고양에서 의료관광 지역협의체 회의를 개최했다고 15일 밝혔다. 이번 회의는 서울에 집중된 의료관광 수요를 분산하고 지역 의료관광 경쟁력을 강화하기 위해 처음으로 마련됐다.

지역협의체 회의 참가자들이 단체사진을 촬영하고 있다. 한국관광공사 제공

AD

이날 회의에는 문체부, 공사, 경기관광공사, 고양시에 있는 종합병원 및 의료관광 유치업체 등 관계자 약 40명이 참석했다. 공사는 올해 추진한 의료관광 활성화 사업의 주요 성과를 공유했다. 이후 변정우 한국외국어대학교 투어리즘웰니스학부 석좌교수는 지역 의료관광 활성화를 위한 방안으로 지역 특화 의료서비스 발굴, 외국인 환자 입국 편의 제고 등에 대해 제언했다. 아울러 이날 참가자들은 의료관광 활성화를 위한 ▲인프라 구축 방안 ▲의료광고 시행 관련 제도 개선 ▲의료 코디네이터 비자 승인 등 다각적인 논의를 진행했다.

이날 협의체 회의에는 국회 문화체육관광위원회 이기헌 의원실도 참석해 인천, 김포 등 국제공항과 인접하고 상급종합병원이 있는 고양시의 강점을 바탕으로 의료관광객 유치에 박차를 가할 수 있도록 지원할 것을 약속했다.





AD

서영충 사장직무대행은 "지난해 방한 외국인 의료관광객 수는 117만명이었고, 그중 85%인 약 100만명이 서울을 찾고 있다"며 "인프라가 잘 갖춰진 경기 고양, 부산, 인천 등의 지역과 협의체를 구성해 고부가가치 산업인 의료관광의 외국인 유치 확대와 더불어 서울 집중 현상을 완화하고 균형 발전을 도모할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>