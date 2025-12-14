본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

AI 파운데이션 모델 만드는 SKT 컨소시엄…강점 5가지 소개

김보경기자

입력2025.12.14 14:26

시계아이콘00분 59초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

라이너, 셀렉트스타, 크래프톤 등
참가 기업들의 역할과 강점 소개

과학기술정보통신부의 독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델 정예팀에 선정된 SKT 컨소시엄은 정확성, 신뢰성, 확장성, 범용성, 효율성 등을 5가지 강점으로 뽑았다.


AI 파운데이션 모델 만드는 SKT 컨소시엄…강점 5가지 소개 김진우 라이너 대표
AD

SK텔레콤은 14일 뉴스룸 홈페이지에 자사 컨소시엄에 참가하는 라이너, 셀렉트스타, 크래프톤, 포티투닷, 리벨리온의 역할과 강점을 담은 게시글을 올렸다.


라이너는 독자 AI 파운데이션 모델의 정확도를 높이는 역할을 하고 있다. 김진우 라이너 대표는 "SKT 컨소시엄의 강점은 이론이 아닌 실제 서비스로 증명된 경험"이라며 "AI 개발 과정에서 핵심 단계를 내부 역량으로 빠르게 연결할 수 있는 구조가 경쟁력"이라고 밝혔다.


셀렉트스타는 모델의 신뢰성과 안정성을 검증해 고객이 믿고 사용할 수 있는 AI 모델의 기초를 다진다. 김세엽 셀렉트스타 대표는 "한국어 환경에 특화된 평가 체계가 필요하다"라며 "실제 서비스 환경에서 발생하는 오류와 편향을 초기에 탐지하고 개선할 수 있는 구조가 AI 모델의 경쟁력이 될 것"이라고 말했다.

AI 파운데이션 모델 만드는 SKT 컨소시엄…강점 5가지 소개 이강욱 크래프톤 AI 본부장

크래프톤이 맡은 역할은 멀티모달 연구개발(R&D) 경험을 기반으로 한 글로벌 확장성이다. 전 세계 이용자를 대상으로 게임 서비스를 운영해온 크래프톤은 글로벌 수준의 AI 기술과 축적된 사용자 행동 데이터 등으로 AI 모델의 확장성을 높일 기반이 될 수 있다.


이강욱 크래프톤 AI 본부장은 "SKT 컨소시엄의 특징은 모델-데이터-가속기-서비스가 긴밀하게 연결된 구조"라며 "실제 서비스 환경에서 검증된 기술 역량이 독자 모델 경쟁력을 뒷받침한다"고 설명했다.


포티투닷은 차량 환경에서의 온디바이스 AI 기술과 경량화 모델 최적화 역량으로 범용성을 확보하는 역할을 한다. 김병열 포티투닷 글레오 AI 그룹 리더는 "낮은 지연 시간, 실시간 판단 능력, 높은 안정성 등이 AI 모델 개발 과정에서 중요한 가치"라고 언급했다.

AI 파운데이션 모델 만드는 SKT 컨소시엄…강점 5가지 소개 김홍석 리벨리온 총괄

리벨리온은 국산 모델이 실제 서비스 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 인프라 기능을 강화하는 역할을 맡았다. 김홍석 리벨리온 소프트웨어 아키텍트 총괄은 "국산 모델과 국산 반도체가 함께 최적화하는 구조가 차별적 경쟁력"이라고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

SKT 컨소시엄 등 포함된 독자 AI 파운데이션 모델을 만드는 컨소시엄 5곳은 내년 1월 15일 과기정통부 1차 평가를 받은 뒤 4곳으로 줄어들 예정이다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기