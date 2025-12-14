삼성 스마트싱스, 'AI 절약모드' 에너지 30% 절감 실증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연간 5GWh 이상 에너지 절감

삼성전자가 스마트싱스(SmartThings) '인공지능(AI) 절약모드'로 에너지 사용량이 약 30% 절감되는 것을 실증했다. 서울 지역 1만4000가구가 여름철 한 달 쓰는 전기량만큼 보전한 것이다.

삼성전자는 글로벌 탄소 검증 기관 '카본 트러스트(Carbon Trust)'와 AI 절약모드의 에너지 절감 효과 검증에서 이 같은 결과를 얻었다고 14일 밝혔다. 실측은 지난해 7월부터 올해 6월까지 1년간 이뤄졌으며, 126개 국가에서 실사용 중인 약 18만7000대의 삼성전자 고효율 세탁기를 대상으로 했다.

삼성전자는 글로벌 탄소 검증 기관 '카본 트러스트(Carbon Trust)'와 AI 절약모드의 에너지 절감 효과 검증에서 약 30% 수준의 에너지 절감 효과를 실증했다고 14일 밝혔다. 실측은 지난해 7월부터 올해 6월까지 1년간 이뤄졌으며, 126개 국가에서 실사용 중인 약 18만7000대의 삼성전자 고효율 세탁기를 대상으로 했다. 삼성전자

'AI 절약모드'는 스마트싱스에 연결된 가전 기기의 에너지 사용량을 관리하고 절감해주는 기능이다. 검증 결과, AI 절약모드를 통해 전체 에너지 사용량의 30% 수준인 약 5.02GWh의 에너지가 절감된 것을 확인했다. 절감된 5.02GWh는 서울시의 1만4000가구가 여름철 한 달간 쓰는 전기량과 맞먹는 양이다.

이번 검증은 AI 절약모드를 자유롭게 설정하는 조건으로 진행됐다. AI 절약모드 사용이 많아질수록 절감 효과는 더욱 커질 것으로 기대된다. 또 업계 최초로 '연결형 기기의 사용 단계 탈탄소화 협의체(DUCD)'의 탄소 배출량과 절감량 측정 기준에 따라 실제 사용 중인 제품에서 탄소 감축 효과를 실측해냈다는 점에서 의미가 크다. DUCD는 카본 트러스트가 주도하는 협의체로 연결형 기기의 에너지 사용량·절감량 측정법의 표준화를 목표로 한다. 삼성을 비롯해 여러 글로벌 IT기업들이 참여하고 있다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 "삼성전자는 가전제품과 서비스를 기획하는 단계부터 AI 절약모드를 비롯한 사용 단계까지, 환경에 미치는 영향을 면밀히 고려하고 있다"며 "이번 국제 검증을 바탕으로 고효율 가전 리더십 강화하고 에너지 효율을 높이는 기능 개발에 더욱 매진하겠다"고 했다.





한편 삼성전자는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 '더 퍼스트룩(The Firstlook) 행사를 열고 'AI 절약모드'를 지원하는 다양한 혁신 가전을 선보일 예정이다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

