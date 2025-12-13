본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

동명대 시각디자인학과, 부산미술대전 디자인 돌풍 왕좌 ‘우뚝’

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.13 14:10

시계아이콘00분 35초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

우수상 2명 포함 대거 수상

3년 연속 최고 성과 기록

동명대학교 시각디자인학과가 부산미술대전 디자인 부문에서 우수상 2명을 포함해 특선과 입선까지 대거 수상하며 지역 디자인계의 '게임 체인저'로 등극했다.

동명대 시각디자인학과, 부산미술대전 디자인 돌풍 왕좌 ‘우뚝’ 동명대 시각디자인학과 학생들이 부산미술대전 디자인부문을 대거 수상하고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공
AD

동명대 시각디자인학과는 최근 열린 2025 부산미술대전에서 4학년 김혜림·황예빈 학생이 각각 최고상인 우수상을 받았다.


이와 함께 특선 3명, 입선 10명이 이름을 올리며 참가 학과 중 압도적인 성과를 거뒀다.


이번 수상으로 동명대 시각디자인학과는 2023년 대상 1명·우수상 1명, 2024년 우수상 2명에 이어 2025년에도 우수상 2명을 배출하며 3년 연속 부산미술대전 디자인 부문 최고 수상 기록을 이어가게 됐다.


수상 학생들은 "평소 전공 교수님들이 과제 미션의 방향과 의도를 충분히 이해할 수 있도록 지속적으로 소통해 주시고, 작품 하나하나에 대해 밀착 피드백을 해주신 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다"고 입을 모았다.


정원준 동명대 시각디자인학과장은 "부산미술대전에서 3년 연속 디자인 부문 최고상과 최다 수상이라는 성과로 학교와 학과의 위상을 높여준 제자들이 매우 자랑스럽고 고맙다"며 "실무 중심 교육과 창의적 디자인 역량 강화를 통해 경쟁력 있는 인재를 양성해 나가겠다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

올해 부산미술대전은 한국화와 서양화 등 12개 부문에 총 1483점이 출품됐으며, 1·2차 심사를 거쳐 통합 대상 등을 포함한 총 806점이 입상작으로 선정됐다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기