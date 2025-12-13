전남도, 2030년까지 김 수출 7억 달러 목표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

종자 생산·가공·마케팅 등

산업 전주기 4대 전략 마련

전라남도가 김 수출시장 주도권을 확보하기 위해 종자 생산부터 수출까지 산업 전주기를 아우르는 김 수출 확대 계획을 마련한다. 전남도 제공

전라남도가 고품질 김 생산과 경쟁력 있는 상품 개발로 김 수출시장 주도권을 확보하기 위해 종자 생산부터 수출까지 산업 전주기를 아우르는 김 수출 확대 계획을 마련했다. 2030년까지 수출 7억 달러 달성이 목표다.

김 수출 확대 계획은 ▲김 신품종 개발·보급으로 경쟁력 확보 ▲친환경·고품질 물김의 안정적 생산 ▲가공시설 스마트화·품질혁신·유통망 구축 ▲수출기업 유치, 안정성 강화, 마케팅 확대라는 4대 추진전략과 이에 따른 23개 추진 과제로 구성됐다. 2030년까지 총사업비는 4,235억 원이다.

추진 전략별로 기후변화에 대응한 김 신품종 개발과 안정적 김 종자 생산을 위해 2030년까지 신품종 4종을 개발해 김 양식 어업인에게 보급한다. 김 육상채묘 시설과 스마트 김 종자 배양시설을 확대 지원하며, 지역 맞춤형 수산종자 실용화 센터를 진도에 조성해 고수온 등 기후변화에 대응한 종자연구와 현장 기술을 지원한다.

기후변화에 대응한 안정적 물김 수급과 미래 양식기술 선도를 위해 김 육상양식 기술을 개발하고 친환경 수산물 인증 직불제 지원, 신규 김 활성처리제 보급 등으로 친환경 김양식 생산 기반을 구축한다.

노후 마른김 건조기 교체, 김 세척수 공동 배출 처리시설 확충, AI 기반 마른김 품질등급 판별 솔루션 개발·실증을 통해 가공시설을 현대화하고 위생·품질 경쟁력을 강화한다. 또한 국제 마른김 거래소와 대규모 물류단지(FPC·FDC)를 단계적으로 조성해 대량 공급이 가능한 글로벌 공급망과 유통 인프라를 갖출 계획이다.

국립 김 산업 진흥원 설립, 케이김(K-GIM) 국제 수출단지 조성, 대규모 수출 투자기업 유치 등으로 김산업의 종합 지원체계도 마련한다. 케이김 국제박람회 개최와 프리미엄 수출 브랜드 상품 개발, 수출 특화품목 직불금 지원을 통해 수출기업의 맞춤형 지원도 강화한다.





손영곤 전남도 수산유통가공과장은 "김 산업 육성을 위한 전남도의 핵심 과제인 국립 김산업진흥원 설립 마스터플랜 수립비 5억 원이 2026년 국비 예산에 반영됐다"며 "이는 전남도의 김 산업 발전을 넘어 대한민국 수산업의 미래를 여는 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다. 이어 "이번 김 수출 확대 계획을 차질 없이 추진해, 2024년 3억 6천만 달러 수준의 김 수출액을 2030년까지 7억 달러까지 확대하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

