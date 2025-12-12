본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

샘 올트먼 "홍채 인식으로 송금·환전에 결제까지"

김현정기자

입력2025.12.12 20:10

수정2025.12.12 20:26

시계아이콘01분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

월드앱, 계좌·채팅·인증 기능 출시
한국서도 달러화 기반 이용 가능

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 추진하는 '홍채인식' 월드앱이 계좌와 채팅, 외부 인증 기능 등을 선보인다.


12일 연합뉴스에 따르면 전날(현지시간) 월드앱 운영사 툴스포휴머니티(TFH)는 미국 샌프란시스코 본사에서 '언랩드'(Unwrapped)' 행사를 열고 월드앱에 이들 기능을 추가한다고 발표했다.

샘 올트먼 "홍채 인식으로 송금·환전에 결제까지" 알렉스 블라니아 툴스포휴머니티(THF) 최고경영자(CEO·왼쪽)와 샘 올트먼 오픈AI CEO가 11일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 개최한 '언랩드'(Unwrapped) 행사에서 월드앱을 만든 이유에 대해 설명하고 있다. 연합뉴스
AD

월드앱은 올트먼과 알렉스 블라니아 TFH CEO가 2019년 공동 창업한 프로젝트다. 이 프로젝트는 홍채 인식을 기반으로 한다. 홍채인식을 통해 먼저 이용자가 인간인지 인공지능(AI)인지 구별하고, 인간임이 확인되면 월드ID를 발급해주고 월드(WLD)라는 가상화폐를 지급하는 방식이다. TFH는 홍채를 포함한 얼굴을 인식한 이후에는 해당 이미지 정보를 폐기하고 인증용 고윳값만 생성·보관해 보안을 유지한다.


올트먼은 이날 행사에서 "블라니아 CEO와 나는 AI 시대에 금융 네트워크에서의 인간 인증이 어떤 의미를 가질지 주목해왔다"며 "챗GPT가 등장하기 전이었지만 우리 둘 다 그런 일이 일어날 것임을 알고 있었다"고 말했다. 이어 "인간과 AI를 구분할 수 있는 능력에 진정한 가치가 있을 것이 분명했다"며 월드앱을 만들게 된 이유를 설명했다.


블라니아 CEO는 "우리는 처음부터 범용인공지능(AGI)이 실현될 수 있다고 믿었다"며 "(월드앱과 같은) 네트워크는 AGI와 같은 기술의 혜택을 모든 인간이 누릴 수 있도록 하는 데 중요할 것"이라고 강조했다. 그는 "현재 월드 앱 이용자가 3700만 명이고, 이 가운데 홍채 인식을 마친 이용자는 1700만 명"이라고 밝혔다. 월드앱은 7개월 전보다 40% 이상 성장해 월간활성이용자(MAU) 기준 세계 1위 지갑이 됐다.

샘 올트먼 "홍채 인식으로 송금·환전에 결제까지" 월드앱. 툴스포휴머니티(TFH), 연합뉴스

이들은 월드앱 내에 미국 달러 기반 스테이블코인(가치안정형 디지털자산) 가상계좌를 만들 수 있도록 한다고 밝혔다. 홍채인식으로 인간임을 인증받은 이용자들은 이 계좌를 통해 수수료 없이 송금과 환전을 할 수 있다. 이 계좌는 한국 이용자들도 발급받을 수 있지만, 계좌 통화는 달러화 기반으로만 쓸 수 있다.


이들은 곧 비자카드와 협업한 '월드 카드'도 출시할 예정이다. 월드 카드를 사용하면 온·오프라인 결제도 가능해진다. 아르헨티나에서는 QR코드를 이용한 결제도 지원한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

채팅 기능도 내놨다. 월드앱 내의 채팅은 인간과 AI를 구분하는데 인간으로 인증받은 이용자의 말풍선은 파란색으로 표시되고, 그렇지 않은 이용자는 회색으로 표시된다. 대화는 '종단간암호화'(End-to-End Encryption·E2EE)로 보안이 유지되며, 대화창에서도 송금하거나 선물을 보내는 등 기능도 갖췄다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

20:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기