경찰, 광주대표도서관 붕괴 사고 수사 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일 오후 광주 서구 광주대표도서관 건립공사장 붕괴 사고 현장에서 야간 구조 작업이 펼쳐지고 있다. 연합뉴스

AD

건설노동자 2명이 숨지고 2명이 매몰(실종)된 광주 대표도서관 붕괴 사고의 원인과 책임 소재를 가리는 경찰 수사가 착수됐다.

광주경찰청은 12일 이번 사고 전담팀(TF)을 중심으로 자료 확보와 법적 검토 등 본격적인 수사를 시작했다.

TF 주축인 형사기동대와 중대재해수사팀이 시공사 등을 상대로 주요 자료를 확보했다. 압수수색 영장 집행 등 강제 수사도 적절한 시점에 착수할 방침이다.

사고 이틀째인 현재 현장에서 실종자 수색이 이어지는 만큼 공사 관계자 신병 처리는 시기를 조절할 예정이다.

경찰은 철골 구조물 접합부 부실시공이 이번 사고 주요 원인이라는 지적이 일각에서 제기된 만큼 시공의 적법성 여부를 중점적으로 살펴볼 계획이다.

또 독특한 형태의 외형 설계를 위해 특허 공법을 소유한 업체를 선정하는 과정에서 입찰 비리가 있었는지도 들여다본다.

이번 사고로 희생된 건설노동자는 모두 하청업체 소속인데, 공사 현장에 만연한 불법 재하도급의 여부도 수사 대상이다.

주검으로 수습된 매몰자 2명의 사망 경위를 규명하는 부검은 산업재해라는 원인이 명백한 만큼 생략하는 방안을 검찰과 협의 중이다.

경찰 관계자는 "한 점의 의문점도 남기지 않도록 신속하고 엄정한 수사를 진행하겠다"고 말했다.

이번 사고는 전날 오후 1시 58분께 광주 서구 치평동 옛 상무소각장(폐기물 처리장) 부지의 광주 대표도서관 공사 현장에서 콘크리트 타설 중 철골 구조물이 붕괴하면서 발생했다.





AD

잔해에 매몰된 40대 미장공과 70대 철근공 등 2명이 사망했고, 50대 배관공과 60대 철근공 등 2명은 현재까지 생사가 파악되지 않아 실종 상태다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>