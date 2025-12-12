본문 바로가기
'거짓 기부금영수증' 발행·'불법 도박' 운영 수입 누락도…국세청, 명단공개

세종=주상돈기자

입력2025.12.12 12:00

거짓으로 기부금영수증을 발급한 불성실 기부금수령단체와 수십개의 차명계좌를 이용해 불법 도박 사이트를 운영하고 수입금액을 신고 누락한 조세포탈범 등의 명단이 12일 공개됐다.


이날 국세청은 불성실 기부금수령단체와 조세포탈범, 해외금융계좌 신고의무 위반자, 세금계산서 발급의무 등 위반자의 인적사항 등을 국세청 홈페이지를 통해 공개했다고 밝혔다. 이번 명단 공개 대상은 국세정보위원회의 심의를 거쳐 확정됐다.


불성실 기부금수령단체는 거짓 기부금영수증을 발급하였거나 상속세 및 증여세법에 따른 의무의 불이행으로 세금을 추징당한 단체 등이다. ▲실제 기부금 수령액보다 많은 금액으로 거짓 기부금영수증을 발급한 종교단체 ▲출연자 또는 그의 특수관계인을 임직원으로 고용해 1000만원 이상 증여세를 추징당한 단체 등 24개를 공개했다.


조세포탈범은 사기나 그 밖의 부정한 행위로써 2억원 이상의 국세를 포탈해 유죄판결이 확정된 자다. 올해는 ▲수십개의 차명계좌를 이용하여 불법 도박 사이트를 운영하고 수입금액을 신고 누락한 자 ▲직원(웨이터) 명의로 여러 유흥주점을 운영하면서 소득을 은닉하기 위해 이중장부를 작성하고 주기적으로 원본 장부를 파기한 실소유주 등 50명을 공개했다.


또 정당한 사유 없이 해외금융계좌를 신고 누락한 4명과 명의 대여자를 모집해 거짓세금계산서 발급 법인을 설립한 후, 실물거래 없이 세금계산서를 발행하고 일정 수수료를 수취한 사업자 등 22명을 세금계산서 발급의무 등 위반자로 공개했다.


국세청 관계자는 "앞으로도 국세청은 성실납세 분위기 확산을 위해 세법상 의무 위반자 명단을 지속해서 공개해 법과 원칙이 바로 선, 공정한 세정을 펼쳐나가겠다"고 말했다.




세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
