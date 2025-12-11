본문 바로가기
국립중앙박물관, 누적 관람객 600만명 돌파…1945년 개관 이래 최다 기록

서믿음기자

입력2025.12.11 16:18

2005년 용산 이전 이후 4.5배 늘어
1945 개관 이후 누적 관람객 1억명 돌파

국립중앙박물관은 11일 오후 2시께 연간 누적 관람객 600만명을 돌파했다고 밝혔다. 지난달 15일 500만명을 넘어선 이후 두 달여 만에 기록한 성과로, 1945년 개관 이래 최다 관람객 수다. 2005년 용산 이전 개관 당시 방문객 133만9709명과 비교하면 20년 만에 약 4.5배 증가한 셈이다. 개관 이후 80년간 국립중앙박물관의 누적 관람객은 1억84만8118명에 이른다.

국립중앙박물관, 누적 관람객 600만명 돌파…1945년 개관 이래 최다 기록 관람객 600만 명 돌파를 축하하는 유홍준 국립중앙박물관장. 국립중앙박물관 제공
최근 한국 문화유산에 대한 국내외 관심이 높아지며 개관 전부터 줄을 서는 이른바 '오픈런' 현상까지 나타나고 있다. 미술 전문 매체 '아트 뉴스페이퍼'가 발표한 2024년 세계 박물관 관람객 조사에서 국립중앙박물관은 루브르박물관(873만7050명), 바티칸박물관(682만5436명), 영국박물관(647만9952명)에 이어 세계 4위에 올랐다.


박물관은 이날 오후 2시, 600만번째 관람객에게 유홍준 관장이 직접 선물을 전달하는 행사를 열었다. 주인공은 분당구 판교동에서 온 노용욱(40) 씨로, 쌍둥이 자녀와 함께 방문해 특별한 순간을 맞았다. 그는 "특별전 '인상주의에서 초기 모더니즘까지'와 어린이박물관을 보기 위해 처음 찾았다. SNS에서 아이들이 특히 좋아한다는 이야기를 듣고 왔는데 이렇게 600만번째 관람객이 돼 기쁘다"고 말했다.

국립중앙박물관, 누적 관람객 600만명 돌파…1945년 개관 이래 최다 기록 600만 번째 관람객과 유홍준 국립중앙박물관장이 기념촬영하고 있다. 국립중앙박물관 제공

600만명 돌파 이후 첫 외국인 관람객에게도 선물이 전달됐다. 덴마크에서 온 레서(Lasse) 씨는 "덴마크 인구가 약 600만명인데, 한국에서 600만명이 박물관을 방문했다니 놀랍다. 아내가 한국인이어서 한국 문화를 더 이해하고 싶어 함께 왔고, 특히 특별전 '우리들의 이순신'을 기대했다"고 말했다.


국립중앙박물관과 전국 13개 소속박물관의 올해 12월 10일 기준 누적 관람객은 1380만3717명으로 집계됐다. 이는 2025년 프로야구 연간 관중 **1231만2510명(KBO 제공)**을 넘어선 수치다. 프로야구 관중 규모를 뛰어넘었다는 사실은 박물관이 더 이상 일부 층의 공간이 아니라 전 국민이 일상에서 즐겨 찾는 문화 장소가 됐음을 보여준다.


관람객 증가는 학술 연구 성과와 디지털 신기술을 반영한 전시 혁신에서 비롯됐다. '사유의 방', '외규장각 의궤실' 등 단일 주제를 심화해 구성한 상설전 개편과 '새 나라 새 미술: 조선 전기 미술 대전' 같은 학술 기반 특별전은 전통문화의 가치를 새롭게 전달했다. 세계문화관 '이슬람실', '비엔나 1900, 꿈꾸는 예술가들' 등 해외 문화를 조명한 전시는 감상의 폭을 넓혔고, 다감각 체험 공간 '오감', 감각전시실 '공간_사이' 등 포용적 콘텐츠도 확대됐다. 청년 참여형 행사 '2025 국중박 분장놀이' 등은 세대와 취향을 아우르며 큰 인기를 끌었다.


박물관 문화상품 '뮷즈'도 관심을 받으며 올해 11월 기준 누적 매출 356억원을 기록해, 전년도 연간 매출 213억원을 크게 넘어섰다. 문화상품의 인기는 다시 관람으로 이어지는 긍정적 순환을 만들어내고 있다.


유홍준 국립중앙박물관장은 "600만이라는 숫자는 박물관에 보내주신 신뢰와 사랑을 보여주는 상징적 기록"이라며 "앞으로 더 높은 수준의 대국민 서비스를 제공하고 대한민국 문화의 심장 역할을 강화하겠다"고 말했다.


한편 문화체육관광부 소속 국립중앙박물관과 13개 소속박물관, 국립민속박물관, 대한민국역사박물관 등 주요 국립박물관의 올해 누적 관람객은 1696만7090명으로, 연간 관람객 2000만명 시대가 머지않았다는 평가다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

