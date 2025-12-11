[속보] 광주대표도서관 공사 붕괴…1명 구조·1명 추가 발견, 2명 수색 계속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

옥상 콘크리트 타설 중 구조물 무너져 노동자 4명 매몰

광주시 지대본 가동…특허 공법 적용 여부 현장 조사

소방당국 대응 1단계 발령, 남은 2명 위치 파악 총력

옥상층에서 시작된 붕괴로 철근·거푸집 구조물이 아래로 무너져내린 현장 모습. 구조물 잔해와 휘어진 철근이 그대로 남아 있다. 송보현 기자

광주대표도서관 신축 현장에서 11일 옥상 콘크리트 타설 작업 중 구조물이 붕괴해 노동자 4명이 매몰되는 사고가 발생했다. 현장에서는 지지대 없이 시공하는 특허 공법이 사용된 것으로 소방당국은 파악하고 있다.

광주시소방본부는 이날 "매몰된 노동자 4명 중 1명을 구조해 병원으로 이송했고, 1명을 추가로 발견해 구조 작업을 이어가고 있다"며 "나머지 2명에 대해서는 매몰 위치를 확인 중"이라고 밝혔다. 구조된 노동자는 오후 2시 52분 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 옮겨졌다.

붕괴 사고 수습 상황을 설명하는 소방 관계자가 현장에서 브리핑을 진행하고 있다. 송보현 기자

사고는 오후 1시 58분쯤 광주 서구 치평동 대표도서관 공사 현장에서 발생했다. 콘크리트 타설 중 옥상층 철근 구조물이 붕괴하면서 작업자들이 건물 잔해와 함께 아래층으로 추락한 것으로 전해졌다. 소방당국은 건물 상층부 붕괴 충격이 지하층으로 전달되며 매몰이 발생한 것으로 보고 있다.

백경민 광주 서부소방서 현장대응단장은 "옥상을 지지하는 동바리나 지지대가 없는 상태에서 특허 공법이 적용된 것으로 보인다"며 "전체 작업자 97명 중 연락이 닿지 않는 인원은 초기 기준 4명이었다"고 설명했다.

사고 직후 광주시는 지역재난안전대책본부를 즉시 가동했다. 강기정 시장, 고광완 행정부시장, 김준영 시민안전실장, 김이강 서구청장 등이 현장에서 첫 회의를 열어 구조 장비 추가 투입과 협조 체계 등을 논의했다. 강 시장은 "안전하고 신속한 구조에 최선을 다하라"며 매몰자 가족에 대한 신속한 연락과 지원을 지시했다.

정치권도 대응에 나섰다. 더불어민주당은 정청래 당대표가 양부남 광주시당위원장을 현장에 급파해 상황을 점검하도록 지시했다고 밝혔다.

광주대표도서관 건립 현장 출입구. 송보현 기자

광주대표도서관은 총사업비 516억원이 투입되는 사업으로, 광주시 종합건설본부가 발주하고 흥진건설과 구일종합건설이 공동 시공을 맡았다. 폐쇄된 옛 상무소각장 부지를 문화공간으로 조성하기 위해 2022년 9월 착공했으며, 지상 2층·지하 2층 규모로 2026년 4월 완공을 목표로 하고 있다. 공정률은 약 73%다. 대표 시공사였던 홍진건설의 자금난으로 공사가 한때 중단됐고, 공동도급사 승계 과정에서 약 4개월 지연되기도 했다.





소방당국은 대응 1단계를 발령하고 남은 2명의 매몰자 구조에 총력을 기울이고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

