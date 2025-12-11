본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

현대차·기아, R&D 투톱 동시 교체…SDV 경쟁력 확보 '초강수'(종합)

우수연기자

입력2025.12.11 15:38

수정2025.12.11 15:43

시계아이콘01분 24초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

만프레드 하러, R&D본부장 사장 승진 유력
조직 인적 쇄신 통해 개발 속도 높여
AVP본부장 후임 인선에 촉각

현대자동차·기아가 SDV(소프트웨어중심차량) 전환에 속도를 내기 위해 연구개발(R&D) 부문 양대 수장을 동시에 교체하는 초강수를 뒀다. 테슬라와 중국 브랜드 대비 SDV·자율주행 기술 경쟁력이 뒤처지고 있다는 지적이 이어지는 가운데, 인적 쇄신을 통해 조직 분위기를 재정비하고 기술 개발 속도를 높이려는 의도로 풀이된다.


11일 자동차 업계에 따르면 현대차·기아는 신임 R&D 본부장 후보로 만프레드 하러 차량개발담당 부사장을 유력하게 검토하고 있다. 현 R&D 본부장인 양희원 사장은 물러나고 오는 15일 퇴임식을 진행할 예정이다.


현대차·기아, R&D 투톱 동시 교체…SDV 경쟁력 확보 '초강수'(종합) 만프레드 하러 차량개발담당 부사장. 현대차그룹 제공
AD

이로써 현대차·기아는 연구개발 조직의 '투톱'을 모두 교체하며 대대적인 리더십 재편에 들어갔다. 현대차그룹은 지난해 연구개발 조직을 소프트웨어(SW)와 하드웨어(HW) 부문으로 분리해 각각 양 사장과 송창현 AVP본부장(사장)을 수장으로 두는 투트랙 체제를 구축했었다. 그러나 지난 4일 송 사장이 사임을 표명한 데 이어 양 사장까지 용퇴 수순에 들어가면서, R&D 양축이 모두 교체되는 상황이 됐다.


업계에서는 이번 조치를 두고 SDV·자율주행 개발 속도가 목표 대비 더디다는 내부 평가가 반영된 것 아니냐는 분석도 제기된다. 최근 테슬라는 '레벨2+' 수준의 FSD(풀셀프드라이빙) 기능을 국내에 도입했고, GM 역시 선택적 구간에서 핸즈오프 주행이 가능한 '수퍼크루즈'를 선보이며 한국 시장에서 경쟁을 시작했다. 반면 현대차·기아는 높은 기술 완성도를 확보해야 한다는 이유로 '핸즈오프' 기능 도입을 미뤄왔고, 이로 인해 '국내 최초' 타이틀을 경쟁사에 내준 상태다.


기술 변화에 민감한 국내 소비자 특성을 고려할 때 자율주행 기능이 앞으로 내수 시장 판도를 결정할 주요 변수로 떠오르고 있다는 점도 현대차·기아 내부에 위기감을 키운 요인으로 지목된다.


현대차·기아, R&D 투톱 동시 교체…SDV 경쟁력 확보 '초강수'(종합) 현대차·기아 양재사옥. 현대차그룹 제공

현재 국내에서는 미국 생산 고가 모델만 테슬라 FSD를 사용할 수 있지만, 만약 테슬라가 저가형 미국산 모델까지 출시해 국내에 들여온다면 시장 판도는 완전히 달라질 수 있다. 여기에 SDV 아키텍처를 기본으로 채택한 중국 전기차 브랜드들의 기술 및 가격 공세까지 더해지면, 자율주행 격차에 따른 시장 변화는 단기간에 나타날 수 있다는 우려가 나온다.


해외 시장에서도 현대차그룹의 자율주행 기술력을 둘러싼 우려가 커지는 모습이다. 그룹의 자율주행 합작법인 모셔널이 기술 개발에 박차를 가하고 있으나, 아직까지 가시적인 성과나 실증 결과를 확보하지 못한 상태다. 이 같은 상황에서 정의선 현대차그룹 회장은 이번 인적 쇄신을 통해 R&D 조직 혁신의 속도를 끌어올리겠다는 의지를 드러낸 것으로 보인다.


하러 부사장은 아우디·BMW·포르쉐 등 글로벌 완성차에서 차체·섀시 기술, 전장 시스템, 프로젝트 총괄 등 폭넓은 개발 경험을 갖춘 인물이다. 특히 SDV·자율주행 기술 구현의 핵심인 플랫폼·아키텍처 개발 분야에 전문성을 보유하면서 현대차그룹의 SDV 전환을 가속화할 적임자로 평가된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

관심은 이제 소프트웨어 개발을 담당하는 AVP본부의 후임 인사로 쏠리고 있다. 현재까지 그룹은 송 사장의 후임을 확정하지 않은 것으로 알려졌으며, 테슬라 출신 고위 임원 등 글로벌 빅테크 인재를 폭넓게 검토 중인 것으로 전해진다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기