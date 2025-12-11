부안군자원봉사센터 '제13회 자원봉사자대회' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우수봉사자 37명 선정

전북 부안군자원봉사센터가 지난 10일 부안K컨벤션에서 열린 '제13회 부안군 자원봉사자 대회'가 성황리에 마무리됐다.

11일 센터에 따르면 이번 행사는 권익현 부안군수를 비롯한 지역의 주요 인사들과 자원봉사자 약 200여 명이 참석했으며 대회는 재능기부 봉사단의 식전 축하공연을 시작으로 자원봉사활동 영상 시청과 우수 자원봉사자 표창 시상식 순으로 진행됐다.

이번 대회에서는 자원봉사 유공에 대한 부안군수 공로패를 포함해 총 7개 부문에서 37명이 우수봉사자로 선정돼 수상의 영예를 안았다.

정흥귀 센터장은 "올 한 해도 변함없이 우리의 이웃들을 위해 귀한 나눔과 값진 선행을 베풀어주신 자원봉사자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "여러분의 귀한 마음과 노고야말로 이웃과 함께 웃을 수 있는 따뜻한 부안을 만드는 가장 큰 원동력이다"고 말했다.

권익현 부안군수는 "타인을 위해 자신의 시간을 할애하고, 보상과 대가를 바라지 않으며 지속적인 봉사를 실천하는 부안군의 자원봉사자 여러분들은 지역사회의 등불과 같은 소중한 존재이다"며 "앞으로도 미래 100년 지속 가능한 부안을 위해 우리 이웃들에게 삶의 희망을 골고루 나눠주시길 바란다"고 전했다.





한편, 자원봉사자의 날 기념식은 1985년 UN(국제연합)이 정한 '세계자원봉사자의 날(12월 5일)'을 맞아 자원봉사의 가치와 의미를 확인하고, 활동 실천자를 포상해 사기를 높이고 참여를 독려하고자 매년 12월에 열리고 있다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

