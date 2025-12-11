美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일 국내 증시가 장 초반 강보합권에서 움직이고 있다.

이날 오전 9시 10분 기준 코스피는 전일 대비 23.46포인트(0.57%) 오른 4158.46에 거래되고 있다. 앞서 지수는 28.32포인트(0.68%) 상승한 4163.32에 출발했다.

개인이 913억원을 순매도할 동안 외국인과 기관이 각각 91억원, 967억원을 순매수했다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 879억원을 내다 팔 동안 개인과 기관이 각각 473억원, 559억원을 사들였다.

코스피 시가총액 상위권은 다소 혼조세다. 삼성전자(2.04%), 두산에너빌리티(1.17%), KB금융(1.12%), 삼성바이오로직스(1.08%), 한화에어로스페이스(0.98%), 기아(0.08%)가 오름세다. 반면 현대차(-1.16%), LG에너지솔루션(-0.91%), HD현대중공업(-0.88%), SK하이닉스(-0.51%)는 내림세다.

같은 시간 코스닥은 4.35포인트(0.47%) 오른 939.35에 거래되고 있다. 앞서 지수는 5.59포인트(0.60%) 오른 940.59에 출발했다. 개인이 1302억원을 매입할 동안 외국인과 기관이 각각 893억원, 224억원을 팔아치웠다.

코스닥 시총 상위권은 매도 우위다. 에코프로비엠(-1.73%), 에코프로(-1.71%), 에이비엘바이오(-1.63%), 코오롱티슈진(-1.57%), 삼천당제약(-1.25%), HLB(-1.12%), 리가켐바이오(-0.58%), 펩트론(-0.36%)이 하락세다. 반면 레인보우로보틱스(0.11%), 알테오젠(0.11%)은 상승세다.

업종별로는 건강관리기술(+4.85%), 전기장비(+3.16%), 음료(+2.49%)가 강세다. 반면 판매업체(-0.97%), 전기제품(-0.91%), 문구류(-0.75%)는 약세다.





이날 서울 외환시장에서 달러당 원화 가치는 전일 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준) 대비 5.9원 내린 1464.5원에 개장했다.





