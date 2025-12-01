본문 바로가기
박완수 경남지사 만난 우즈벡 경제부총리, '경남 기업용 공동산단' 조성 논의

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.11 00:28

박완수 경남도지사가 10일 도청을 방문한 잠시드 압두하키모비치 호자예프(Jamshid Abduxakimovich Khodjaev) 우즈베키스탄 경제부총리와 경제·산업 분야 협력 확대를 논의했다.


지난 9월 우즈베키스칸 타슈켄트에서 만난 이후 두 번째 마주한 두 사람은 고속철도, 공동 산업단지 조성 등을 놓고 의견을 나눴다.


박완수 경남도지사(왼쪽)와 잠시드 압두하키모비치 호자예프 우즈베키스탄 경제부총리가 손을 맞잡은 채 기념사진을 찍고 있다. 경남도 제공
경남도에 따르면 호자예프 경제부총리는 "경남과 우즈베키스탄 간 지방정부 협력이 매우 유익하고 실용적이라 생각한다"며 "이번 방문은 협력을 더욱 돈독히 하려는 의지를 보여주는 중요한 신호"라고 강조했다.


이어 "양측이 구체적인 사업 계획과 협력 계획을 진행하기를 바라며, 우즈베키스탄 내에 경남 기업들을 위한 공동 산업단지 조성을 제안한다"고 공식적으로 밝혔다.


아울러, 우주항공, 로봇 산업, 단기 비자 협력 및 인공지능(AI) 기술을 활용한 산업화 정책 등 새로운 분야에서의 협력 확대를 기대했다.


이에 박 도지사는 "공동 산업단지 조성 제안을 깊이 검토하고, 실무 그룹을 구성해 협의를 진행하는 것이 바람직하다"라고 화답했다.


경남의 상공계를 통해 우즈벡 진출을 희망하는 기업과 선호 업종에 대한 기초 조사를 시행하고, 그 자료를 바탕으로 우즈벡과 실무 협의를 시작하겠다고도 했다.


또한 "중앙아시아의 역동적인 성장 잠재력을 가진 우즈베키스탄과 한국의 대표적인 제조업, 방산, 조선 산업들이 집적된 경남이 활발하게 협력할 것"이라고 했다.


아울러 현대로템 고속철 초도출항식의 기념비적인 의미를 강조하고 철도 기술 교류와 안정적인 차량 지원을 위한 전폭적인 행정적 노력을 약속했다.

박완수 경남도지사가 잠시드 압두하키모비치 호자예프 경제부총리를 비롯한 우즈베키스탄 대표단을 만나 대화하고 있다. 경남도 제공

경남과 우즈베키스탄 간 교류는 지난 3월 14일 알리쉐르 아브두살로모프(Alisher Abdusalomov) 주한 우즈베키스탄 대사가 경남을 방문했을 때 타슈켄트주와의 우호 교류 협정을 공식 제안하면서 본격화됐다.


이후 박 지사를 단장으로 한 경남 대표단은 지난 9월 24일 타슈켄트주를 공식 방문해 조이르 미르자예프(Zoyir Mirzayev) 주지사와 환담하고 첫 공식 우호 교류 협정을 체결했다.


이번 우즈베키스탄 경제부총리 경남 방문은 우호 교류 협정의 후속 조치로, 앞서 10월 14일 베크조드 무사예프(Bekhzod Musaev) 우즈베키스탄 대외노동청장의 계절근로자 도입 양해각서(MOU) 체결을 위한 대표단 방문 이후 두 번째 고위급 방문이다.


잠시드 압두하키모비치 호자예프 우즈베키스탄 경제부총리가 경남도청을 찾아 박완수 도지사를 향해 말하고 있다. 경남도 제공

이날 우즈베키스탄 대표단은 도지사 접견 후 경남 주요 산업 현장을 시찰했다.


이들은 먼저 한국산업단지공단 경남지역본부를 찾아 경남산업단지 현황과 발전상을 확인했다.


이어서 현대로템을 방문해, 지난해 6월 우즈베키스탄과 총 42량(6편성)의 고속차량·유지보수 공급 계약 체결 이후 1년여 만에 이뤄진 고속철도 차량의 '초도편성 출항식'에 참석했다.


이후 엘지(LG)전자를 방문해 경남의 선진 가전산업 기술을 둘러보고, 경남상공회의소협의회가 주관한 환영 만찬에서 지역 기업인들과 만나 실질적인 비즈니스 협력방안을 논의했다.


경남도는 이날 대표단과의 논의를 계기로 우즈베키스탄과 경제·산업 분야 협력을 위한 구체적인 첫발을 내딛게 됐다고 평가했다.


또한 두 지역이 단순 교류를 넘어 신(新)실크로드 경제권을 공동 개척하는 전략적 동반자 관계를 구축하는 중요한 기반이 될 거라 기대했다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

