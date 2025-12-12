내주부터 치킨 한마리 그램(g) 표기…분쟁은 결국 점주 몫?

치킨 원재료 중량 표기15일부터 의무화

프랜차이즈 본사, 대응 마련 분주

부분육 기준·오차 허용 불명확

민원·환불·재조리 책임은 가맹점주

정부가 치킨 프랜차이즈 업계에 조리 전 원재료 중량 표기 의무를 당장 15일부터 적용하기로 하면서, 주요 브랜드들이 대응 전략 마련에 속도를 내고 있다. 내년 6월까지 계도기간이 주어졌지만, 이후에는 영업정지 등 강력한 제재가 뒤따를 수 있어 업체들은 매일 회의를 여는 등 움직임을 바쁘게 이어가고 있다. 최전선에 서 있는 가맹점주들의 부담이 집중될 수 있다는 우려가 확산하고 있다.

12일 외식업계에 따르면 치킨 프랜차이즈 본사들은 최근 국회 및 관계 부처에 잇따라 면담 일정을 잡고, 제도 설계 과정에 현장의 어려움을 반영해줄 것을 요청하고 있다. 한 프랜차이즈 관계자는 "중량 표기는 소비자에게 직접적인 메시지를 주는 민감한 사안인 만큼 본사들도 하루가 다르게 논점을 조정하고 있다"며 "정책 취지에는 공감하지만, 현장에 곧바로 적용하기에는 고려해야 할 변수가 많다"고 말했다.

공정거래위원회와 식품의약품안전처, 농림축산식품부 등이 마련한 '치킨 중량표시제'는 15일부터 시행되며, bhc·BBQ치킨·교촌치킨·처갓집양념치킨 등 상위 10개 브랜드는 매장 및 배달 주문 메뉴판에 조리 전 닭고기 중량을 의무적으로 표기해야 한다. 그램(g) 표기가 원칙이며, 한 마리 메뉴의 경우 '10호(951~1050g)'와 같은 호 단위 표기도 허용된다.

하지만 중량 표기는 '조리 전 원재료'를 기준으로 하는 만큼 조리 후 결과물이 표기 중량과 달라지는 것은 피할 수 없다. 생닭은 손질·해동·조리 과정에서 수분 변동이 크고, 개체별 편차도 존재해 실제 제공되는 무게는 일정하게 맞추기 어렵다.

이 경우 소비자 불만은 가장 앞단에 있는 점주에게 직접 향할 가능성이 높다. 점주는 본사 또는 지정 납품업체가 공급한 원재료를 그대로 받아 조리할 뿐 원재료 자체의 편차를 통제할 권한이 없다. 그런데도 실제 무게 차이에 대한 민원은 매장 단위에서 처리해야 하는 구조다.

이미 bhc·교촌 등 일부 프랜차이즈는 주요 제품에 대해 중량 표기를 진행 중이지만, 부분육 메뉴(콤보·윙·스틱 등)는 중량 표기가 까다롭다는 입장이다. 조각 단위 판매 특성상 조각 크기·뼈 비중·수분량이 제각각이라 조리 전 기준 중량을 명확히 정하기 어렵고, 동일한 조각 수라도 실제 중량은 매번 달라질 수밖에 없기 때문이다.

예컨대 콤보 제품의 경우 구성 조각 수는 동일하더라도 각 조각의 크기가 미세하게 다를 수밖에 없다. 실제 중량을 사전에 100% 보장하는 것은 사실상 불가능하며, 이를 명시한다 해도 오차 범위를 어디까지 인정할 것인지 제도적 기준이 명확하지 않다. 업계 다른 관계자는 "오차 허용 범위 등에 대한 구체적 가이드라인이 없는 상황이어서, 본사들도 메뉴별 표기 기준을 어떻게 설정해야 할지 고심하고 있다"며 "정량화가 어려운 비정형 제품에 일률적인 중량 표기를 적용하면 분쟁만 늘어날 수 있다"고 우려하는 중이다.

서울 시내 한 bhc 매장 앞에 걸린 메뉴판. 연합뉴스

중량 표기의 실효성을 확보하기 위해서는 닭 도축·가공 단계의 표준화가 필수적이라는 지적도 제기된다. 하림·마니커 등 주요 납품업체가 중량을 일정하게 관리하지 못하면, 본사와 점주가 아무리 정교한 표기 기준을 마련해도 실제 결과물과의 오차는 불가피해서다. 결국 중량 표기는 단순한 '표기 의무'가 아니라 공급망 전반의 품질 관리 체계가 정비돼야만 실효성을 갖는 제도라는 분석이 나오는 이유도 이 때문이다.

전문가들은 이번 조치가 치킨 시장 전반의 신뢰 회복을 위한 계기가 될 수 있다면서도, 제도가 현장을 충분히 고려하지 않은 상태로 시행될 경우 점주들은 민원 대응뿐 아니라 환불·재조리 등 운영 비용 증가까지 떠안게 될 수 있다는 지적도 나온다.





프랜차이즈 업계에 정통한 관계자는 "조리 특성상 발생하는 불가피한 편차를 점주 책임으로 돌리지 않도록 제도 보완이 이뤄져야 한다"고 강조했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

