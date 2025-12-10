경찰, 쿠팡 이틀 연속 압수수색…영장엔 '中 전직 직원' 피의자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 고객 3370만명의 개인정보가 유출된 쿠팡에 대해 이틀 연속 압수수색에 나선다.

서울 시내의 한 쿠팡 물류센터의 배송차량 모습. 연합뉴스

10일 경찰에 따르면 서울경찰청 사이버수사대는 이날 서울 송파구에 위치한 쿠팡 본사 사무실을 재차 압수수색할 예정이다.

경찰은 전날 오전 11시께부터 오후 9시께까지 약 10시간 동안 쿠팡 사무실을 압수수색 해 디지털 증거 등을 확보한 것으로 알려졌다.

경찰이 발부받은 압수수색영장에는 중국 국적 전직 직원이 정보통신망법상 정보통신망 침입·비밀누설 등 혐의를 받는 피의자로 적시됐다. 그는 쿠팡의 인증 시스템 개발자였다고 박대준 쿠팡 대표가 지난 2일 국회에 출석해 설명한 바 있으며 이미 출국한 상태인 것으로 알려졌다.

경찰은 압수수색으로 확보한 자료 등을 토대로 개인정보 유출 경로와 원인 등을 종합적으로 규명할 예정이다.

경찰은 지난달 18일 쿠팡 측으로부터 개인정보 유출 피해를 확인했다는 신고를 받고 수사에 착수했다. 사건 초기 쿠팡이 밝힌 피해 규모는 4500여명이었으나 유출 계정 수는 3370만개로 불어났다.





경찰은 쿠팡 개인정보 유출 사태로 인한 2차 피해 여부에 대해서도 들여다보고 있다. 이를 위해 쿠팡 측으로부터 서버 로그 기록 등을 임의제출 받아 범행에 사용된 IP 주소를 추적하고 있다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

