베트남 호찌민 아파트서 숨진채 발견 30대 한국인…"부검은 아직"

악취 느낀 이웃이 관리사무소에 신고

베트남 호찌민의 한 아파트에서 한국인 남성이 숨진 채 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰다.

9일(현지시간) 베트남 주호찌민 한국총영사관과 비엣바오 등 현지 매체에 따르면 지난 7일 오후 호찌민 한 아파트 욕실에서 30대 한국인 남성 A씨가 숨진 채 발견됐다. 같은 층에 거주하는 이웃이 악취를 느끼고 아파트 관리사무소에 신고했다. 현지 경찰은 A씨 시신이 심하게 부패한 사실을 토대로 정확한 사망 시점을 조사하고 있다.

주호찌민 한국총영사관은 사건 발생 직후 현지 경찰에 신속하고 철저한 수사를 요청했으며, 유족에게도 사망 사실을 통보하고 장례 절차 등에 필요한 영사 지원을 제공하고 있다고 밝혔다. 총영사관 관계자는 "아직 부검을 하지는 않았다"며 "유가족과 협의해 결정할 예정"이라고 말했다.





베트남에서 한국인이 숨진 채 발견된 사건은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난달 23일에는 호찌민 주택가에 있는 아파트 인근에서 20대 한국인 남성이 대형 가방 안에서 숨진 채 발견됐다. 현지 경찰은 시신이 담긴 가방을 버린 뒤 택시를 타고 도주한 20대 한국인 남성 2명을 체포했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

