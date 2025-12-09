본문 바로가기
"신규 원전, 국민여론조사·토론회 거쳐 조기 확정"…'12차 전기본' 첫 총괄위 개최

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.12.09 15:30

12차 전기본 첫 총괄위원회 개최
새정부 에너지 종합 계획 수립 본격화
재생에너지 확대·화석연료 퇴출
신규원전 건설 등 원전 역할 등 포함될 듯

"신규 원전, 국민여론조사·토론회 거쳐 조기 확정"…'12차 전기본' 첫 총괄위 개최 충남 태안군에 준공한 '태안 햇들원 태양광 발전소' 전경 사진. GS건설
2026년부터 2040년까지 15년간 국내 장기적인 전력 수급 방향을 담는 '제12차 전력수급기본계획'의 수립 방향을 논의하기 위한 첫 번째 총괄위원회가 9일 오후 정부서울청사에서 열렸다.


내년 말까지 확정될 12차 전기본은 새 정부의 첫 번째 에너지 종합 계획으로 재생에너지의 확대와 화석 연료의 퇴출, 원전의 새로운 역할 등이 담길 전망이다.


이날 총괄위원회 회의에 앞서 김 장관은 "제12차 전력수급기본계획은 그동안 목표 또는 각론 차원에서 논의해왔던 에너지 정책 방향을 종합적으로 제시하고 목표에 도달하는 과정에서 길을 헤메지 않도록 차근차근 표식을 해 나가야 한다"며 가장 첫 번째 과제로 "우리 전력 시스템이 탄소 발전에서 재생에너지로 전환하기 위한 상세 설계도를 마련해야 한다"고 강조했다.


김 장관은 "2040년까지 최대 재생에너지 보급 가능량을 도출하고 더 많은 재생에너지를 전력 시스템에 수용하기 위해 전력망을 적기에 보강하면서 시장 제도 개편도 함께 이루어져야 한다"고 말했다.


김 장관은 석탄발전을 과감히 줄이고 브릿지 전원인 액화천연가스(LNG) 발전도 노후 설비에 대한 적절한 관리 방안을 모색하면서 수소 혼소 ·전소로 전환해 나가야 한다고 밝혔다.


11차 전기본에 반영된 신규 원전은 국민 여론조사와 대국민 토론회 등을 거쳐 조기에 확정해 12차 전기본에 반영할 계획이라고 밝혔다.


대국민 토론회에서는 2050년 탄소중립으로 가기 위한 탈탄소 에너지믹스 계획과 재생에너지 간헐성, 원전의 경직성 문제 해결을 위한 다양한 의견을 수렴할 예정이다.


김 장관은 "미래의 주력 전원이 될 재생에너지 변동성과 원전의 경직성을 완화하기 위해 에너지저장장치(ESS), 양수발전과 같은 유연성 전원을 경제적으로 또 신속하게 확충해야 한다'며 "원전의 탄력 운전 성능도 고도화해야 한다"고 강조했다.


재생에너지가 많이 생산되는 시간대로 전력 수요를 이전하는 방향으로 수요를 최적화하기 위한 제도 설계도 필요하다고 밝혔다.


이어 "인공지능(AI), 첨단 산업의 글로벌 경쟁력을 뒷받침하기 위한 안정적인 전력 공급 방안을 마련해야 한다"며 "추가 전력 수요를 보다 정확하게 전망하고 전력망 보강, 수요 분산 등 방안을 제시해 안정적 공급이 가능하다는 확신을 심어 주어야 한다'고 강조했다.


한편, 총괄위원회는 12차 전기본 실무안을 마련하기 위해 전력 분야 전문가와 유관기관, 관계부처로 구성됐다. 이날 회의에서는 지난달 27일 제10차 전력정책심의회에서 논의했던 12차 전기본 수립 방향을 위원들과 공유하고, 총괄위원회에서 중점적으로 다루어야 할 부분에 대한 의견수렴이 이루어졌다.


이날 회의 이후부터 총괄위원회 산하에 실무 소위원회를 구성해 분야별로 잠정안을 도출하고, 총괄위원회에서 종합적으로 검토한 후 실무안으로 확정하기로 했다. 실무 소위원회는 수요계획, 설비계획, 계통혁신, 시장혁신, 제주 등으로 구성된다.


기후부는 "12차 전기본에서는 11차와 달리 소위 내 별도로 실무진(워킹그룹)을 구성하지 않고 소위에서 분야별 쟁점을 통합적인 관점에서 논의하고, 전원계획-계통-시장 등 각 소위 간에도 지속적인 환류가 이루어지도록 했다"고 설명했다.


또한 재생에너지 보급과 AI·첨단산업에 전력을 공급하기 위한 전력망 확충의 중요성을 감안해 계통혁신 소위를 신설한다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
