성 베네딕도회, 120여 년 역사를 담은 왜관수도원 역사관 건립 추진

문화유산·관광인프라 연계한 복합문화공간 조성으로 지역 관광 활성화 기대

경북 칠곡군은 8일 '2026년도 문화체육관광부 종교문화시설 건립사업' 선정에 따라 성 베네딕도회 한국 진출 120여 년의 역사를 담은 왜관수도원 역사관을 건립한다고 밝혔다.

종교문화시설 건립사업은 국민 정신문화 함양과 국제교류에 기여하고 종교문화와 역사보존 및 활용을 위한 시설을 건립하는 사업이다.

왜관수도원 역사관 건립사업의 총사업비는 180억원이며, 2026년 기본 및 실시설계 용역 착수, 2029년 준공을 목표로 하고 있다.

성 베네딕도회 한국 진출 120여 년의 역사를 담은 왜관수도원 역사관을 건립한다고 밝혔다. 전경사진/김이환 기자

왜관읍 왜관수도원 내에 들어설 역사관은 1909년 한국 진출 이후 일제강점기와 6·25전쟁을 겪고 1952년 왜관읍에 정착한 수도원의 역사를 널리 알리는 공간으로 조성할 계획이다.

수도원 소장품 약 160여 점과 독일 수도원으로부터 반환받은 겸재정선화첩, 식물표본, 양봉요지 등 귀중한 문화유산의 보존·관리·전시를 통해 국외 반환 문화유산의 모범적인 활용사례를 보여주는 공간으로 꾸며진다.

이와 함께 사업 추진과정에서 왜관수도원과 관련된 국외 문화유산 반환을 지속적으로 진행하여 수도원의 역사를 체계적으로 정리할 계획이다.

아울러 가실성당, 구 왜관성당 등 칠곡군의 천주교 문화유산과 한티가는 길, 한티성지 등 기존 관광인프라와 연계한 각종 프로그램의 개발, 운영을 통해 지역 주민과 방문객에게 다채로운 볼거리와 체험거리를 제공하는 복합문화공간으로 만들 예정이다.

김재욱 칠곡군수는 "역사관 건립을 통해 성 베네딕도회와 우리군 천주교 역사를 집대성할 수 있는 공간을 마련할 계획"이며, "왜관역 주변 활성화 사업과 연계하여 많은 사람들이 찾을 수 있는 장소로 부각함으로써 지역 관광과 경제 활성화를 적극 추진하겠다"고 했다.





한편 칠곡군은 낙동강 수운을 활용한 경북 천주교 전파의 중심지로서 성당과 성지를 비롯한 많은 천주교 문화유산이 남아있으며, 최근 홀리 페스티벌과 크리스마스 마켓을 새롭게 개최하는 등 지역 관광 활성화를 위하여 천주교를 비롯한 종교자원을 적극 활용하고 있다.





