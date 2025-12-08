이니텍, 스테이블코인 산업 대응을 위한 스마트포럼

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디지털 금융·보안 전문업체 이니텍은 사내 대회의실에서 '규제와 기업전략으로 살펴보는 스테이블코인 산업'을 주제로 한 스마트포럼을 개최했다고 8일 밝혔다. 도산아카데미와 더에듀 주최·주관으로 글로벌 스테이블코인 산업의 규제 변화와 기업 전략 방향에 대한 논의가 중점적으로 이뤄졌다.

김지원 KB증권 리서치본부 크립토리서치팀 차장이 강연자로 나섰다. 최근 금융환경의 변화와 스테이블코인을 둘러싼 기업 전략을 제시했다.

이니텍은 전자금융 인증 및 보안, 금융 인프라 솔루션, 그리고 블록체인 기반 서비스 개발까지 아우르는 기술 역량을 갖춘 회사다. 디지털 금융 시대를 대비한 금융 IT 인프라 구축과 다양한 서비스 개발을 지속해 왔다.

스마트포럼은 회사가 보유한 기술 역량을 바탕으로 스테이블코인이 향후 자사의 결제·송금·디지털 자산 관리 플랫폼과 접점을 넓힐 가능성을 점검하려는 취지다.

회사 관계자는 "디지털 자산과 블록체인 기반 금융서비스가 금융 IT 산업의 주요 성장동력으로 떠오르고 있는 만큼, 임직원의 산업에 대한 이해와 전략적 생각을 강화하는 것이 기업 경쟁력 확보의 핵심"이라고 소개했다. 이어 "포럼을 통해 변화하는 시장을 선제적으로 파악하고 향후 당사의 기술·서비스 전략 수립에 반영할 계획"이라고 설명했다.





스마트포럼은 이니텍이 매월 산업·기술·정책 분야 전문가를 초청해 지식을 공유하는 정기 프로그램의 하나다. 앞으로도 디지털 금융 및 신기술 관련 포럼을 지속하며 사내 학습 문화를 확대해 나갈 예정이다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

