한양대병원·우리아이들병원, 소아환자 진료 협력체계 강화 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신속한 전원·후송 체계 구축

한양대병원은 전일 서울 성동구 본원에서 우리아이들의료재단 우리아이들병원과 소아환자 진료 협력체계 강화를 위한 협약식을 개최했다고 5일 밝혔다.

이형중 한양대병원 병원장(오른쪽)과 정성관 우리아이들의료재단 이사장(왼쪽)이 4일 서울 성동구 한양대병원에서 소아환자 진료 협력체계 강화를 위한 협약을 맺은 후 기념사진을 촬영하고 있다. 한양대병원

AD

이번 협약은 소아환자의 응급 및 중증 진료 연계체계를 공고히 하고, 협력 기반의 진료 인프라를 확대해 소아 전문 의료서비스의 질을 향상시키기 위해 마련됐다.

이날 협약식에는 한양대병원 이형중 병원장, 이항락 부원장, 소아청소년과 양승 과장, 우리아이들의료재단 우리아이들병원 정성관 이사장, 백정현 병원장, 길현수 행정부장 등 주요 보직자들이 참석했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲소아환자의 중증도 및 응급상황에 따른 신속한 전원·후송 체계 구축 ▲임상 치료 및 교육·연구 분야 협력 ▲권역 협력모델 품질 향상을 위한 공동 활동 ▲대국민 안전·건강 증진을 위한 정보 공유 등에 상호 협력하기로 했다.

이 병원장은 "본원은 우리아이 안심병원으로 선정된 이후 전문 인력 확충, 진료 프로세스 정비, 지역 소아의료기관과의 연계 강화 등을 통해 안전한 소아 진료 환경 구축에 앞장서고 있다"며 "이번 협약은 소아응급 진료체계를 더욱 탄탄히 하는 의미 있는 발걸음이 될 것"이라고 했다.

정 이사장은 "상급종합병원인 한양대병원과의 협력은 소아환자 의료안전망 강화에 매우 중요한 역할을 할 것"이라며 "앞으로도 긴밀한 연계를 통해 양질의 소아 전문의료서비스 제공에 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

한편 한양대병원은 서울시가 추진 중인 '우리아이 안심병원' 시범사업과 권역별 협력모델 구축 정책에 동참하며, 응급 및 중증 소아환자 진료 연계체계를 강화해 오고 있다





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>