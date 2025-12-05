與, 지방선거 당원 100% 공천·'1인1표' 중앙위 투표 돌입…鄭 의지 통할까

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5일 오후 3시까지 중앙위 투표 진행

정청래 "온전한 당원 민주주의 실현"

더불어민주당은 내년 6.3 지방선거 때 광역·기초의원 비례대표 선출 방식을 권리당원 100% 투표로 변경하는 새 공천룰과 당대표·최고위원 선거 대의원·권리당원 투표 비율을 1대1로 맞추는 '1인1표제' 도입 안건에 대해 표결 절차에 돌입했다.

민주당은 이날 9시 국회에서 중앙위원회를 개최하고 지방선거 공천룰 변경, 전당대회 1인1표제 도입 안건을 상정하고, 토론을 거친 후 10시30분부터 중앙위원 대상 온라인 투표를 시작했다. 투표는 이날 오후 3시까지 진행된다.

민주당원 954명이 서울남부지법에 낸 '당헌·당규 개정안 의결 무효확인 청구 가처분'도 전날 기각 판결이 나면서 중앙위 절차 순조롭게 진행되는 분위기다. 민주당 내부에서는 1인1표제가 시행되면 정당법상 당원들의 대리인(당 지도부, 당 소속 국회의원, 지방자치단체장·지방의회의원, 지역위원장, 시·도당위원장 등)인 대의원과 권리당원의 표의 가치가 동등해져 강성 지지층 영향력 강화, 당내 선거·공천 교란, 취약지역 대표성 약화 등에 대한 우려가 나온 바 있다.

정청래 더불어민주당 대표가 5일 국회에서 열린 제3차 중앙위윈회의에서 발언하고 있다. 2025.12.5 김현민 기자

정청래 당대표는 "누구나 1인 1표를 행사해야 한다는 평등선거의 원칙은 대한민국 헌법 제41조와 제67조에 따른 것"이라며 "평등선거라는 헌법적 원리를 당내에 구현함으로써 온전한 당원 민주주의를 실현하는 역사를 눈앞에 두고 있다"고 당위성을 강조했다. 이어 정 대표는 "대의원 역할 재정립 태스크포스(TF)를 통해 전략 지역에 대한 가중치를 두는 보완책도 마련했다"며 "초선의원들 모임인 더민초에서 낸 성명도 충분히 받아들여 수용해서 수정안을 마련했다"고 부연했다.

중앙위원인 민형배 의원은 토론에서 군사독재 시절 있었던 당원과 대의원 간 정보 불균형을 언급하며 "한 시절에는 당원의 역할에 따라 표에 차등을 두는 것이 어느 정도 필요한 합리적인 차별이었다"며 "하지만 이제 세상이 달라졌다. 당원들 간 차등이 사라졌다"고 대의원·권리당원의 동등한 권리 부여를 강조했다.





박지원 최고위원은 "표의 등가 원칙에 일부 조정을 가한다는 것은 개인적으로 아쉬움 남는 수정안이지만, 전국정당이라는 큰 목표하에서 수용할 수 있는 안이라고 생각한다"며 "대의원의 역할 재정립 문제는 추가 보완책에 추가가 안 됐기 때문에 논의됐으면 한다"며 신속한 대안 논의를 당부했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

