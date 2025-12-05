현대차그룹, 에어리퀴드와 수소 생태계 확대 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'수소위원회' 공동 의장사

현대자동차그룹과 글로벌 가스 기업 에어리퀴드가 수소 생태계 확대를 위해 손을 잡았다.

이들은 수소 분야 글로벌 CEO(최고경영자) 협의체인 수소위원회 공동 의장사로 서울에서 열린 수소위원회 CEO 총회 기간 중인 4일 수소 생태계 확대를 위한 전략적 협력을 체결했다.

현대자동차그룹은 에어리퀴드와 4일 수소 생태계 확대를 위한 전략적 협력을 체결했다고 5일 밝혔다. 오른쪽부터 장재훈 현대차그룹 부회장, 켄 라미레즈 현대차그룹 에너지&수소사업본부장 부사장, 에르윈 펜포니스 에어리퀴드그룹 수소 에너지 부문 부사장, 프랑수아 자코브 에어리퀴드 회장. 현대차

체결식에는 장재훈 현대차그룹 부회장과 켄 라미레즈(Ken Ramirez) 에너지&수소사업본부장 부사장, 프랑수아 자코브(Francois Jackow) 에어리퀴드그룹 회장, 에르윈 펜포니스(Erwin Penfornis) 수소 에너지 부문 부사장 등 양사 관계자들이 참석했다.

현대차그룹과 에어리퀴드는 한국, 미국, 유럽을 수소 생태계 구축을 위한 핵심거점으로 삼고 수소의 생산부터 저장, 운송, 활용까지 수소 밸류체인의 모든 과정에서 고도화를 추진한다. 또 수소 모빌리티 확대뿐 아니라 인프라 구축 및 안정적 공급망 확보를 위한 전략 실행에도 나설 예정이다.

이를 위해 글로벌 수소 충전소 네트워크 확대 방안을 검토하고 있으며, 향후 그린 수소의 생산 및 활용 상의 안전성을 높이기 위한 다양한 기술 개발도 추진할 예정이다.

에어리퀴드는 산업과 의료 분야에서 가스를 활용한 기술과 제품, 서비스를 제공하는 프랑스 소재 글로벌 가스 기업이다. 수소 생산, 저장, 운송과 수소충전소 제작과 설치, 운영 등 수소에너지 인프라 구축 사업을 하고 있다. 에어리퀴드는 수소위원회 CEO 총회에서 수소위원회의 신임 공동 의장사로 선정돼 현대차그룹과 함께 의장 역할을 수행할 예정이다.

현대차그룹과 에어리퀴드는 지난 2018년부터 전략적 협력을 지속하며 국내에서는 수소 충전 인프라 구축과 운영을 위해 설립된 수소에너지네트워크(HyNet)와 코하이젠(Kohygen)의 주요 주주로 활동하고 있다.

켄 라미레즈 부사장은 "에어리퀴드와 전략적 협력을 한층 강화하게 돼 뜻깊다"며 "에어리퀴드와 함께 수소를 효율적인 에너지 솔루션으로 구현하기 위해 향후 구체적인 프로젝트를 실행해 지속가능한 사회를 만드는데 기여하겠다"고 말했다.





아르멜 르비(Armelle Levieux) 에어리쿼드그룹 수소에너지·전자·혁신부문 사장은 "수소 생태계 확장을 위해서는 선도 기업간 협력이 중요하다"며 "이번 파트너십 강화는 매우 의미 있는 진전이며 특히 국내에서의 양사 협력 성과는 지속가능한 미래를 위한 산업계 공동 노력의 가장 실질적인 사례다"라고 했다.





오현길 기자

