한국도로공사, 노사 손맞잡고 ‘6t 온기’…연말 김장 나눔으로 지역 품다

노사 250명 동참

김장·상생기금으로 지역 품어

한국도로공사(사장 함진규)는 2일 김천 본사에서 노사가 함께하는 '2025 사랑의 김장 나눔'을 열고 지역사회 취약계층을 위한 대규모 겨울 지원에 나섰다.

이 행사는 함 사장 부임 이후 3년째 이어지는 대표적 연말 사회공헌 프로그램으로, 임직원 250명이 직접 김치를 담그며 나눔의 의미를 더했다.

배낙호 김천시장, 나영민 김천시의회 의장, 이우청·최병근 경북도의회 의원도 행사에 참석해 연대의 메시지를 더했다.

공사는 이번 나눔을 통해 김장김치 2000kg과 쌀 4000kg을 결손가정·저소득층 등 취약계층 200가구에 전달했으며, 공사 유휴부지 임대수익으로 조성한 지역상생기금 1200만원도 지역 복지시설 5곳에 기부했다.

함진규 사장은 "김장 나눔은 지역과 함께하겠다는 공사의 약속을 실천하는 자리"라며 "앞으로도 따뜻한 공기업의 역할을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

유좌목 노동조합 사무처장은 "어려운 이웃을 돕고자 하는 마음은 노사가 같다"며 "협력 기반의 사회공헌이 지역에 실질적 힘이 되도록 하겠다"고 밝혔다.





차갑게 식어가는 겨울, 공기업의 나눔이 단순한 연례행사가 아닌 '지역 공동체 회복의 언어'로 자리 잡고 있다. 김장 한 포기의 온기가 지역 곳곳에 전달될 때, 공공의 역할은 비로소 시민 곁에서 증명된다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

