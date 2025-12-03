본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

지하터널 위 쐐기형 흙덩이, 하수관 누수…명일동 땅꺼짐 원인 나왔다

최대열기자

입력2025.12.03 14:00

수정2025.12.03 14:16

시계아이콘01분 59초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

사조위·국토부, 3월 강동구 명일동 사고조사 결과
"불연속면 미끄러짐 직접원인…간접원인도 작용"

지난 3월 있었던 서울 강동구 명일동 땅꺼짐 사고는 쐐기형 불연속면, 하수관 누수 등이 복합적으로 작용했기 때문이라는 조사 결과가 나왔다. 그간 도심에서 주로 발생한 일반적인 싱크홀과도 양상이 다른 것으로 파악됐다. 정부는 비슷한 사고를 막기 위해 공사 전후 조사 기준 등을 강화하기로 했다.


박인준 중앙지하사고조사위원회 위원장(한서대 교수)은 3일 "이번 사고의 직접적인 원인은 심층 풍화대 내부에 있는 3개의 불연속면"이라며 "불연속면이 쐐기 모양으로 터널 위쪽에 있는 상황에서 지하수위 저하, 하수관 누수로 약해지면서 미끄러졌고 그 결과 설계하중을 초과하는 외력이 터널에 작용해 터널 붕괴, 땅꺼짐이 발생했다"고 말했다.


암반이 다양한 작용에 의해 토양층으로 바뀌었는데, 서로 다른 토양층이 맞물리면서 역피라미드형 구조 형태로 지표면과 공사하는 터널 사이에 자리를 잡고 있었다. 이를 아래쪽 터널 공사를 맡은 시공사가 지반조사를 하면서 찾아내지 못했다. 일반적으로 터널 공사 지반조사의 경우 100m 간격으로 하는데 시공사인 대우건설에선 이를 촘촘히 살피기 위해 50m 간격으로 했다고 한다.

지하터널 위 쐐기형 흙덩이, 하수관 누수…명일동 땅꺼짐 원인 나왔다 지난 3월 서울 강동구 명일동에서 난 대형 땅꺼짐 사고 현장. 당시 사고로 한명이 숨지고 한명이 다쳤다. 연합뉴스
AD

그런데도 불연속면이 그 사이에 있어 찾아내지 못한 것이다. 통상적인 싱크홀은 지하수 유출이나 상·하수도관 누수로 인한 공동화를 원인으로 꼽는다. 그런 점에서 이번 명일동 사고는 일반적인 싱크홀과도 다른 형태라고 박 위원장은 설명했다.


여기에 2017년 세종~포천 고속도로 공사를 하면서 지하수위가 이미 19m가량 낮아졌고 지반 내 응력분포, 즉 외부 힘에 의한 지반의 저항력이 바뀐 상태였다. 사고 현장 인근의 하수관 관리가 제대로 되지 않은 점도 사고를 일으킨 간접 원인으로 지목됐다. 물이 새면서 지반이 연약해졌기 때문이다. 지하시설물 관리자인 강동구청이 2022년 하수관 실태조사를 했으나 균열·이음부 단차 등을 보수하지 않은 것으로 이번 조사 결과 드러났다.


대우건설은 터널 공사에서 주로 쓰는 신오스트리아터널공법(NATM, 나틈)을 이 현장에 적용했는데 이러한 공법이 도심에서 쓰기엔 적절치 않다는 점도 지목됐다. 나틈 공법은 암반에 구멍을 내고 폭발시켜 굴착 후 터널 벽면에 숏크리트(모래와 시멘트를 섞어 분사하는 방식)를 타설해가는 방법이다. 주로 단단한 지반에 쓰인다. 다만 지하수위 저하 등을 일으킬 수 있어 지상·지하에 다양한 시설물이 있는 도심에서는 적절치 않다는 얘기다.


박 위원장은 "이번 사고는 자연재해와 인재가 복합적으로 작용했다"며 "선진국에서는 한계가 분명한 나틈 공법을 도심지에서는 쓰지 않는다"면서 "경제적인 이유로 쓰고 있는데 그간의 연구 결과를 보면 도심지에서는 쓰면 안 된다"고 지적했다.

지하터널 위 쐐기형 흙덩이, 하수관 누수…명일동 땅꺼짐 원인 나왔다 서울 강동구 명일동 땅꺼짐 사고 현장. 2025. 03. 25 윤동주 기자

사조위는 같은 사고를 막기 위해 지반조사 간격을 축소하는 한편 1일 굴진 속도·굴진량을 시공계획서에 반영하도록 권고했다. 도심지 심층풍화대 구간에 터널보링머신 공법(TBM) 같은 비배수터널 방식으로 시공하는 방안도 권했다. TBM은 전용 굴착 장비를 활용해 굴진면을 토압·수압으로 밀폐해 지하수나 토사 유출을 막는 방식으로 지반굴착과 동시에 터널을 완성하는 방식이다. 통상 나틈 공법에 비해 50~100%가량 비용이 많이 드는 편이다.


아울러 지하시설물 관리를 강화하기 위해 지반탐사를 강화하고 굴착공사 인근 노후하수관 교체, 터널 내 지하수 성분조사, 관련기관 협의체를 구성할 필요도 있다고 조언했다. 터널 안정성을 강화하기 위한 방안으로 도심지 심층 풍화대 구간 3열 중첩 강관보강 그라우팅 공법을 적용하고 굴진면 평가체계를 강화할 필요도 있다고 제안했다.


정부는 이러한 권고를 반영, 지반조사 설계기준을 개정해 도심지 비개착 터널공사 지반조사 기준을 신설하는 등 터널 공사 관련 기준을 강화하기로 했다. 누적 수위저하량 조치요령을 세분화하는 한편 굴착공사 시 사업자가 공사장 인근 지하시설물에 대해 굴착 전후 3개월 이내에 지반탐사를 하도록 명확히 규정할 방침이다. 도심지에서 심층풍화대 구간 터널을 시공할 때 상·하수관 등 지하시설물이 있으면 TBM 같이 강화된 터널보강 공법을 권고하는 방안도 재발방지책에 담았다.


지금 뜨는 뉴스

AD

정부와 사조위는 굴진면 측면전개도 작성 의무를 지키지 않은 점이나 특별점검을 거쳐 일부 보완점 등을 파악했으나 이번에 사고에 대한 책임 소재를 특정하지는 않았다. 향후 경찰이나 지자체 차원에서 따질 예정이다. 김태병 국토부 기술안전정책관은 "사조위 조사 결과를 경찰, 지자체 등 관계기관에 즉시 통보해 행정처분이나 수사 등 엄정 조치를 요구하고 비슷한 사고를 막기 위해 제도개선방안을 조속히 이행하겠다"고 말했다.




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기