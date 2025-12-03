李대통령 "북미 대화에 필요하다면, 한미훈련 논의할 수 있다"

이 대통령, 3일 외신 기자회견

"끊임없는 환경 조성, 한반도 문제 해결하는 길"

이재명 대통령은 3일 한미연합훈련에 대해 "(북미 간) 대화 여건 조성에 필요하다면, 미국의 전략적 지렛대로 필요하다면 충분히 논의할 수 있다"고 말했다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 만남 등을 위해 한미연합훈련을 축소할 수 있다는 의미로 풀이된다.

이재명 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 외신기자들을 상대로 회견을 갖고 "북미 대화를 위한 제반 조건 중에서 우리가 할 수 있는 최선의 협력을 해나가겠다"며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "북미 관계가 먼저 개선되는 게 도움 된다는 게 제 판단"이라면서 "끊임없이 환경 조성자로서의 역할을 하는 게 근본적으로 한반도 문제를 주체적으로 해결하는 길이라 생각한다"고 설명했다.

이 대통령의 발언은 지난달 24일 아프리카·중동 4개국 순방 중 전용기에서 진행한 기자간담회 때보다 다소 진전된 모습이다. 당시 이 대통령은 '한미연합훈련 축소를 검토할 수 있느냐'는 질문에 "지금 상황에서 어떤 방향으로 갈지 예단하기는 어렵다"고 대답했다. 다만 '남북 간 확고한 평화체제'를 전제로 "안 하는 게 바람직할 것"이라고 부연했다.

이 대통령은 현재 북한과의 상태는 "바늘구멍조차도 없는 상태"라고 분석했다. 그는 "대화가 완전히 단절됐을 뿐 아니라 대화 통로, 비상 연락망까지 다 끊어진 상태"라면서 "우리가 할 수 있는 일은 일방적으로 유화 조치를 하는 것 정도"라고 얘기했다. 이어 "그러나 미국은 할 수 있는 게 많이 있다"며 "북한은 체제 보전이 가장 중요한 과제인데, 이를 보장할 수 있는 곳을 미국이라 판단하는 듯하다"고 분석했다.





한반도 비핵화 의지도 거듭 천명했다. 이 대통령은 "우리는 비확산에 전적으로 공감한다"며 "핵 없는 한반도는 남북이 기본적으로 합의한 대원칙이기에 거기서 벗어날 생각이 없다"고 언급했다. 우리 정부의 우라늄 재농축, 사용 후 핵연료 재처리, 핵잠수함 도입과 관련해서도 "비확산 논란의 대상이 아니다"라고 선을 그었다.





