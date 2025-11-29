본문 바로가기
높은 환율 속 11월 물가 상승폭 주목…가계·성장률·수지 등 경제지표 발표 잇따라

이선애기자

입력2025.11.29 09:40

OECD 세계 경제전망·가계금융복지조사·3분기 성장률 잠정치 등 다음 주 순차 공개

다음 주(12월 1∼5일)에는 최근 물가 흐름과 대외 교역 상황을 가늠할 수 있는 주요 경제 지표들이 대거 발표된다. 우리나라 가계의 소득·지출·자산 현황을 파악할 수 있는 조사 결과와 3분기 경제성장률 잠정치 등도 공개될 예정이다.

국가데이터처는 2일 '11월 소비자물가 동향'을 발표한다. 지난 10월 소비자물가 상승률은 2.4%로 1년 3개월 만의 최고치를 나타냈다. 원·달러 환율이 최근 1400원대 후반까지 치솟은 만큼 높은 환율이 수입물가를 통해 인플레이션에 어떤 영향을 미쳤을지 관심이 쏠린다.


3일에는 국민 기대수명을 포함한 '2024년 생명표'가 공개된다. 생명표는 현재의 연령별 사망 수준이 유지된다는 가정하에 특정 연령의 사람이 앞으로 몇 세까지 살 수 있을지를 추정한 통계다.


통계청·한국은행·금융감독원이 4일 공동 발표하는 '2025년 가계금융복지조사' 결과 역시 주목된다. 이를 통해 가계의 소득·지출·자산 구조뿐 아니라 이자 부담 등 재무 여건을 파악할 수 있다.


지난해 같은 조사에서는 3월 말 기준 국내 가구당 평균 자산이 1년 전보다 1295만원(2.5%) 늘어난 5억422만원, 가구당 평균소득이 7185만원으로 전년 대비 6.3% 증가한 것으로 나타났다.


국제 경제 흐름을 전망할 OECD의 '세계 경제전망'도 2일 발표된다. OECD는 매년 두 차례(5∼6월, 11∼12월) 세계 경제와 회원국, G20 국가들의 성장 전망을 제시한다. OECD는 지난 9월 한국의 올해와 내년 성장률을 각각 1.0%, 2.2%로 예상했으며, 최근의 국내외 연구기관 전망과 큰 차이가 없어 기존 전망을 유지할 것이란 관측이 나온다.


구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 1일 '국제금융정책자문위원회 1차 회의'를 주재한다. 민간 전문가 10명으로 구성된 이 위원회에서는 외환시장 변동성, 스테이블코인 문제 등이 논의될 것으로 전해졌다. 구 부총리는 2일 '슈링크플레이션' 대응책 등을 중심으로 경제관계장관회의를 열고, 4일에는 국제신용평가사 피치(Fitch) 연례협의단과 면담한다.


한국은행은 3일 '3분기 국민소득(잠정)'을 발표한다. 지난 10월 속보치에 따르면 3분기 실질 국내총생산(GDP)은 소비·투자 회복과 수출 호조 등에 힘입어 전 분기 대비 1.2% 증가했다. 이는 지난해 1분기(1.2%) 이후 1년 6개월 만의 가장 높은 분기 성장률이다. 9월 산업활동동향 등이 잠정치에 반영되면서 성장률이 어떻게 조정될지 주목된다.


이어 5일 발표되는 '10월 국제수지(잠정)'도 관심사다. 앞서 9월 경상수지는 반도체 수출 호조로 134억7천만달러의 흑자를 기록해 월간 기준 역대 2위, 9월 기준으로는 사상 최대 수준이었다. 올해 1∼9월 누적 경상수지 흑자(827억7000만달러) 역시 역대 최대다.


한국은행은 추석 연휴로 조업일수가 줄어든 영향으로 10월 흑자 규모가 9월보다 축소될 것으로 예상하면서도, 11∼12월에는 반도체 경기 호황, 유가 안정, 본원소득수지 개선 등을 기반으로 다시 확대될 가능성이 크다고 분석한다.


금융당국도 다음 주 다양한 회의를 통해 자본시장 정책을 연이어 발표할 예정이다. 3일 한국거래소에서 열리는 '생산적 금융 대전환' 3차 회의에서는 개인의 비상장·벤처 투자 참여를 허용하는 기업성장집합투자기구(BDC) 제도 정착, 혁신·벤처기업 지원, 사모펀드(PEF) 제도 개선 등이 논의된다.


4일에는 코스닥 시장 경쟁력 강화 방안이 공개된다. 금융위원회는 혁신기업 성장 지원과 투자자 신뢰 제고를 위해 코스닥 시장의 근본적 체질 개선 방향을 제시할 계획이라고 밝혔다. 금융당국은 오는 7일 PEF 제도 개선안도 별도로 발표한다.


이찬진 금융감독원장은 1일 취임 후 첫 기자간담회를 열고 홍콩 주가연계증권(ELS) 사태에 따른 역대 최대 규모의 과징금 사전 통보, 가계부채 관리, 생산적 금융 전환 등 주요 현안에 대해 입장을 밝힐 예정이다.




이선애 기자 lsa@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

