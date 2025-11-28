"빨간 냄비에 온정을" 구세군 자선냄비 모금 시작

12월 31일까지 전국 300여 곳 운영
NFC '원태그 스마트기부'로 온·오프라인 기부 확대
모금액은 7개 사회복지 분야에 사용
구세군 한국군국(사령관 김병윤)은 28일 서울 광화문 광장(놀이마당)에서 연말 자선냄비 캠페인의 시작을 알리는 '2025 구세군자선냄비 시종식-라이트 오브 호프(Light of Hope)'를 개최했다.
올해 캠페인 주제인 'Light of Hope-희망의 빛'은 사회·경제적 위기로 어려움을 겪는 이웃을 위해 지난 97년간변함없이 거리에서 희망의 불빛을 밝혀온 자선냄비의 정신을 담고 있다. 또한 시민 한 사람 한 사람이'희망의 메신저'로 참여해 우리 사회의 어두움을 함께 밝히자는메시지를 전한다.
올해 자선냄비는 NFC 기반의 기부 시스템이 도입됐다. 스마트폰을 모금판에 한 번 태그하는것만으로 앱 설치 없이 14초 안에 기부가 가능하여 현금이 없어도 누구나 쉽게 기부에 동참할 수 있다. NFC 기부는 전국 주요 거리 뿐만 아니라 LG유플러스 일부 직영점, 제주공항 면세점, 일부 상점 등에서 운영된다.
거리의 자선냄비 외에도 ▲재능기부활동 '스페셜자선냄비' ▲어린이집·학교와 함께하는'나눔교육' ▲전국 교회가 참여하는 '사랑의 달(Love December) 캠페인' ▲기업 사회공헌 ▲온라인 선물 지원 캠페인 '산타트리오' 등을 통해 시민 누구나 다양한 방식으로 참여할 수 있다. 또한, 구세군 공식 홈페이지를 통해 간편결제를 활용한 온라인 일시 후원도 가능하다.
김병윤 사령관은 "지난 97년 동안 어려운 이웃의 곁을 지켜온 구세군은 올해도 그들의아픔에 함께하는 역할을 이어가겠다"이라며, "시민들의 따뜻한참여가 모일 때 이웃의 삶에 희망이 더해지고 우리 사회가 좀 더 따뜻해질 것"이라고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
구세군은 1928년 서울에서 처음 시작되어 올해 97년째를 맞았다. 자선냄비 모금은 이날 명동을 시작으로, 오는 12월 31일까지전국 300여 곳에서 시민들을 만날 예정이다.
이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>