"빨간 냄비에 온정을" 구세군 자선냄비 모금 시작

12월 31일까지 전국 300여 곳 운영

NFC '원태그 스마트기부'로 온·오프라인 기부 확대

모금액은 7개 사회복지 분야에 사용

28일 열린 시종식에서 어린이들이 모금을 하고 있다. 구세군

구세군 한국군국(사령관 김병윤)은 28일 서울 광화문 광장(놀이마당)에서 연말 자선냄비 캠페인의 시작을 알리는 '2025 구세군자선냄비 시종식-라이트 오브 호프(Light of Hope)'를 개최했다.

올해 캠페인 주제인 'Light of Hope-희망의 빛'은 사회·경제적 위기로 어려움을 겪는 이웃을 위해 지난 97년간변함없이 거리에서 희망의 불빛을 밝혀온 자선냄비의 정신을 담고 있다. 또한 시민 한 사람 한 사람이'희망의 메신저'로 참여해 우리 사회의 어두움을 함께 밝히자는메시지를 전한다.

28일 열린 시종식에서 왼쪽부터 문화체육관광부 김도형 종무실장, 구세군 차순삼 여성사역총재, 대통령비서실 허은아 국민통합비서관, NCCK 박승렬 총무, 더불어민주당 서영교 국회의원, 대통령비서실 전성환 경청통합수석, 구세군 김병윤 사령관, 서울특별시 오세훈 시장, NH농협은행 원종윤 ESG 기획단장, 휘슬러코리아 이경우 대표이사, 구세군 한세종 서기장관, CBS기독교방송 나이영 사장 등이 참석했다. 구세군

올해 자선냄비는 NFC 기반의 기부 시스템이 도입됐다. 스마트폰을 모금판에 한 번 태그하는것만으로 앱 설치 없이 14초 안에 기부가 가능하여 현금이 없어도 누구나 쉽게 기부에 동참할 수 있다. NFC 기부는 전국 주요 거리 뿐만 아니라 LG유플러스 일부 직영점, 제주공항 면세점, 일부 상점 등에서 운영된다.

거리의 자선냄비 외에도 ▲재능기부활동 '스페셜자선냄비' ▲어린이집·학교와 함께하는'나눔교육' ▲전국 교회가 참여하는 '사랑의 달(Love December) 캠페인' ▲기업 사회공헌 ▲온라인 선물 지원 캠페인 '산타트리오' 등을 통해 시민 누구나 다양한 방식으로 참여할 수 있다. 또한, 구세군 공식 홈페이지를 통해 간편결제를 활용한 온라인 일시 후원도 가능하다.

자선냄비 모금을 시작한 구세군. 구세군

김병윤 사령관은 "지난 97년 동안 어려운 이웃의 곁을 지켜온 구세군은 올해도 그들의아픔에 함께하는 역할을 이어가겠다"이라며, "시민들의 따뜻한참여가 모일 때 이웃의 삶에 희망이 더해지고 우리 사회가 좀 더 따뜻해질 것"이라고 말했다.





구세군은 1928년 서울에서 처음 시작되어 올해 97년째를 맞았다. 자선냄비 모금은 이날 명동을 시작으로, 오는 12월 31일까지전국 300여 곳에서 시민들을 만날 예정이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

