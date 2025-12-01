보가9, 카니발 하이리무진 하이브리드 기반 법인 특화 모델 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카니발 하이리무진 특장 전문업체 보가9은 기업 고객 대상 '카니발 하이리무진 하이브리드' 모델을 선보였다고 밝혔다. 이번 모델은 친환경 경영과 ESG(환경·사회·지배구조) 확산에 따라 변화하는 기업용 차량 수요에 대응하기 위해 개발됐다. 하이브리드 시스템을 탑재해 연비 효율성과 주행 정숙성을 동시에 갖춘 것이 특징이다.

보가9은 법인 차량의 장거리 운행 특성을 고려해 연료 효율을 높이는 동시에 안정적인 주행감을 구현했다. 하이브리드 파워트레인은 전기모터와 내연기관을 조합해 출발 및 저속 주행 시 소음을 최소화하고, 고속 주행에서는 효율적인 동력 배분을 통해 연료 소모를 줄였다.

9인승 이상 등록 시 부가가치세 환급이 가능하며, 6인 이상 탑승 조건 충족 시 고속도로 버스 전용차로 이용도 허용된다. 이러한 제도적 혜택은 기업의 차량 운용 효율성을 높이고 유지비 부담을 낮추는 요소로 작용한다.

보가9은 기업별 맞춤 제작을 위한 '1:1 인디비주얼 오더 시스템'을 적용했다. 외관 컬러, 내부 사양, 전장 구성 등을 기업의 운영 목적과 브랜드 이미지에 맞춰 선택할 수 있으며, 업무용·의전용·이동 회의용 등 다양한 용도에 따라 맞춤형 차량 주문이 가능하다.

차량 내부는 이동 중 업무 처리가 가능하도록 설계됐다. 천장에는 보가9의 특허 기술이 적용된 55인치 대형 모니터가 장착돼 화상회의나 프레젠테이션을 지원한다. 2열 29인치 와이드 모니터와 1열 파노라마 디스플레이를 통해 여러 인원이 동시에 자료를 확인할 수 있으며, 멀티미디어와 회의 기능을 통합 지원한다.





보가9 관계자는 "기업 고객의 친환경 차량 도입 수요가 지속적으로 증가하고 있다"며 "하이브리드 모델을 시작으로 다양한 맞춤형 특장차 개발을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.





