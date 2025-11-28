부천 범박·옥길동~서울 양재역 광역버스 노선 신설된다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

환승 없이 강남권 이동 가능

경기 부천시는 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 추진하는 광역버스 신설 사업에 범박·옥길동과 서울 양재역을 연결하는 노선이 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.

대광위의 광역버스 노선은 통행시간 절감 효과와 잠재 이용 수요 등을 종합적으로 검토해 선정하며, 올해 심의에서는 부천시 노선을 포함해 총 9개 노선이 새로 선정됐다.

시는 신규 노선 선정을 위해 지역 주민과 소통하며 통행 특성 분석, 그간 미선정 사유 보완 등 내실 있는 사업계획서를 마련해 왔다. 특히 통행시간 단축 효과와 이용 수요를 체계적으로 반영한 점이 노선 선정에 긍정적으로 작용한 것으로 분석했다.

범박·옥길동~서울 양재역 광역버스 신설 노선도. 경기 부천시

부천시 노선은 소사공영차고지를 기점으로 범박·옥길동을 경유해 서울 양재역까지 운행될 예정이며, 그동안 환승에 의존하던 소사권역 주민의 숙원사업인 강남권 접근성이 크게 개선될 전망이다.





조용익 부천시장은 "범박·옥길동에서 서울 강남권으로 이동하는 주민의 교통 불편을 해소하기 위해 지속해서 노력해온 결과"라며 "앞으로도 시민의 이동 편의 증진과 광역 교통 수요 해소를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

