하나은행, 전 세계 36개국 청소년 초청 '글로벌 금융체험 프로그램' 실시

교육부 주최 '해외 청소년 한국어 교육 연수'의 공식 후원은행으로 7년째 참여

26일 전 세계 36개국 총 100여 명의 청소년을 초청해 실시한 '글로벌 금융체험 프로그램' 행사 후에 참가자들이 하나금융그룹 명동사옥 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 하나은행

하나은행은 전 세계 36개국 총 100여 명의 청소년을 초청해 '글로벌 금융체험 프로그램'을 실시했다고 27일 밝혔다.

하나은행의 '글로벌 금융체험 프로그램'은 교육부가 주최하고 국제한국어교육재단이 주관하는 '2025 해외 청소년 한국어 교육 연수'의 공식 과정 중 하나로, 하나은행은 2019년부터 7년째 후원기관으로 참여하고 있다.

이번에 한국을 찾은 100여 명의 청소년들은 인천 청라에 위치한 하나금융그룹 연수원 '하나글로벌캠퍼스'에서 4박 5일 동안 체류하며 서로의 문화를 교류하고 소통하며 화합의 시간을 보냈다.

이번 연수 참가자들은 유럽, 아시아, 아프리카, 중남미 등 전 세계 36개국의 중·고등학교에서 한국어를 정규 과정으로 배우고 있는 학생들이다.

하나은행은 연수 참가 학생들이 K-금융을 쉽게 이해하고 배울 수 있도록 금융업무 현장 중심의 체험형 프로그램을 마련했다.

글로벌 청소년들은 서울 을지로 하나은행 본점의 국내 최대 규모 딜링룸 '하나 인피니티 서울(Hana Infinity Seoul)'을 방문해 하나은행 소속 딜러들의 긴장감 넘치는 외환 거래 현장을 직접 지켜보고, 현직 딜러들의 업무 흐름과 금융시장이 돌아가는 구조 등을 설명듣고 이해할 수 있는 특별한 시간을 가졌다.

이어서 하나금융그룹 명동 사옥에 위치한 위변조대응센터와 세계 각국의 화폐를 한눈에 비교·체험할 수 있는 화폐박물관도 견학했다. 학생들은 위변조대응센터 소속 직원의 위폐 감별 노하우를 사례로 배우며, 45개국의 화폐가 전시되어 있는 화폐박물관에서 자국의 화폐를 찾아 화폐 속의 인물에 대해 한국어로 직접 소개하는 시간도 가졌다.

또한, 명동 소재 하나은행 브랜드 체험 공간 '하나 플레이 파크'를 찾아 하나은행의 대표 브랜드 콘텐츠를 체험하며 한국 금융기업의 글로벌 마케팅 전략과 K-브랜드 경쟁력을 경험하는 시간을 보냈다.

이번 프로그램에 참여한 불가리아 국적의 외국인 학생은 "하나은행의 특별한 환대가 한국에 대한 관심과 애정을 더욱 깊어지게 만들었다"며 "한국어 학습을 통해 미래에 한국에서 일할 수 있는 기회가 주어진다면 대한민국 대표 금융기관인 하나은행에 지원해 글로벌 금융을 주도하는 직원이 되고 싶다는 꿈이 생겼다"고 밝혔다.





한편, 하나은행은 18년째 이어온 은행권 유일의 어린이 경제 교육 뮤지컬 '재크의 요술지갑' 공연을 비롯해 초등학생 온라인 금융교육 '하나 둘 셋, 금융아 놀자!', 중·고등학생 대상 찾아가는 금융교실 '1사1교' 프로그램을 운영하는 등 미래세대 성장을 위한 다양한 금융교육 사업을 지속적으로 이어오고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

