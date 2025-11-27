경찰, 캄보디아 스캠 조직원 등 베트남 도피사범 2명 강제송환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰청은 27일 캄보디아 거점 연애 빙자 사기(로맨스 스캠) 범죄단체 조직원 등 베트남 내 주요 도피 사범 2명을 강제송환 했다고 밝혔다.

피의자 A씨는 지난해부터 올해까지 공범 65명과 함께 캄보디아에 거점을 두고 사회관계망서비스(SNS)에서 여성으로 속인 후 피해자들에게 접근해 192명으로부터 약 46억원을 편취한 혐의를 받는다. 당초 캄보디아 바벳 지역을 거점으로 로맨스 스캠 조직원으로 활동했으나 최근 캄보디아 내 단속이 강화되면서 지난 10월 육로를 이용해 베트남으로 밀입국한 것으로 확인됐다.

A씨는 2020년부터 2024년까지 국내외 영화, 드라마, 웹소설 등 저작물을 매크로 프로그램을 이용하여 17개소 웹하드 사이트에 총 15,863회에 걸쳐 무단으로 올린 혐의를 받는다. 해당 사건은 지난 6월 온라인 저작권 침해 대응을 위한 경찰청-문체부 합동 기금 사업인 인터폴 온라인 저작권 침해 대응 프로젝트(I-SOP) 사건으로 선정됐다. 그 결과 지난달 6일 베트남 공안은 칸화성에서 은신 중이던 피의자를 불법 체류 혐의로 검거했다.





경찰청 관계자는 "해외에서 조직적으로 이뤄지는 로맨스 스캠 및 저작권 침해 범죄는 국민 피해를 직접 일으키는 중대 범죄로 끝까지 추적해 반드시 사법처리하겠다"며 "앞으로도 문체부, 인터폴 등 관계기관과의 공조를 더욱 강화해 초국가 범죄 근절 및 해외 도피 사범 송환 체계를 고도화해 나가겠다"고 말했다.





