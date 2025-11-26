진안군, 내달 15일까지 '폐기물 불법소각' 단속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"동절기 미세먼지·산불 위험 줄이기"

전북 진안군이 내달 15일까지 영농부산물을 비롯한 생활쓰레기 불법소각 행위에 대해 집중 단속을 실시한다.

26일 군에 따르면 이번 단속은 동절기 미세먼지와 산불 위험을 줄이기 위해 추진됐으며 진안군 전역의 논·밭 등 경작지와 산림 인접 지역, 공사장 등 불법 소각 취약지역을 중심으로 진행된다.

군은 군 환경과와 읍·면에서 특별단속반을 편성해, 현장 중심의 점검을 강화할 계획이다.

주요 단속 내용으로는 농촌지역에 방치된 폐비닐, 영농부산물 등의 노천 소각 행위와 투기 행위, 화목보일러에 생활폐기물을 소각하는 행위, 야간을 틈타 소각하는 행위 등에 대해 집중 단속할 계획이다.

위반행위 발견 시 경미한 사항은 즉시 현지 시정조치 하고, 상습적이거나 고의적인 경우 과태료 부과 등 관련 법령에 따라 조치할 방침이다.





군 관계자는 "불법소각은 미세먼지 등 환경오염의 주요 원인일 뿐 아니라, 대형 산불과 같은 재난 사고로 이어질 수 있는 행위이다"며 "진안군은 불법소각 근절을 위해 지속적인 감시와 단속을 강화해 깨끗하고 안전한 생활환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

