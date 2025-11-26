스위트스팟, 팝업 전용 공간 '스테이지 엑스' 日 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도쿄 오모테산도 거점 확보

K-브랜드 해외 진출 지원

스위트스팟은 팝업 전용 공간 브랜드 '스테이지 엑스(STAGE X)'를 일본 도쿄에 론칭했다고 26일 밝혔다.

스테이지 엑스는 스위트스팟이 2025년 선보인 팝업 전문 공간 브랜드로 성수동 7곳, 익선동 1곳 등 국내에서 총 8개 거점을 운영 중이다. 사내 부동산 전문가 그룹의 상권 분석 및 선제적 입지 확보 전략을 바탕으로 가동률이 전년 대비 2배 이상 증가하는 등 탁월한 운영 성과를 기록해 왔다.

스테이지 엑스 도쿄. 스위트스팟

AD

스위트스팟은 이러한 운영 전문성을 바탕으로 도쿄에 첫 번째 글로벌 거점을 마련하며 국내외 브랜드의 일본 진출 허브로 자리매김한다는 계획이다. '스테이지 엑스 도쿄 밀갤러리'는 약 53평 규모로, '밀갤러리(Mil Gallery)'와 '밀세컨드(Mil 2nd)' 두 개의 공간으로 구성됐다.

스테이지 엑스가 위치한 도쿄 오모테산도는 글로벌 패션 및 라이프스타일 브랜드의 플래그십 스토어가 밀집한 지역으로, 트렌드에 민감한 20~30대 중심의 유동 인구가 풍부한 핵심 상권이다. 스위트스팟은 스테이지 엑스를 통해 K-브랜드가 보다 쉽게 일본 시장에 진출하고, 초기 시장 반응을 신속히 검증할 수 있는 테스트베드 역할을 강화할 방침이다. 기업들은 팝업스토어를 실제 판매 전 테스트 마켓으로 활용하거나, 일본 내 브랜드 인지도 확보를 위한 마케팅 거점으로 활용할 수 있다.





AD

김정수 스위트스팟 대표는 "스테이지 엑스의 도쿄 진출은 국내에서 쌓아온 팝업 운영 경험을 해외 시장에 적용해보는 첫 시도"라며 "앞으로도 한국 브랜드가 해외 소비자와 직접적으로 만날 수 있는 접점을 넓혀 가도록 노력하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>