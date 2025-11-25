본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

무협, 무역의 날 맞아 기업-구직자 매칭…인력 미스매칭 해소

박준이기자

입력2025.11.25 13:57

시계아이콘00분 53초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

강소기업 모여 현장 채용 면접
멘토링 프로그램 등 구직자 호응
글로벌 채용관서 외국인 매칭도

청년층의 고용 부진이 심화되는 가운데 한국무역협회가 기업과 청년을 잇는 채용의 장을 마련해 인력 미스매칭 해소에 나섰다.


무협은 25일 서울 강남구 코엑스에서 '2025 무역의 날 기념 KITA 채용박람회'를 개최했다.


무역협회는 법정기념일인 '무역의 날(12월 5일)'을 기념해 매년 채용박람회를 개최하고 있다. 올해로 5회째를 맞은 이번 박람회에는 ▲바이오·헬스케어 ▲반도체 ▲물류 ▲전자상거래 등 다양한 산업 분야의 기업 70여 개사가 참가해 구직자 700여 명과 만났다. 반도체 테스트 장비 제조사 ㈜와이씨, 헬스케어 기업 ㈜인바디, 물류서비스 기업 ㈜태웅로직스 등 중견기업을 비롯해 ESG(환경·사회·지배구조) 컨설팅기업 ㈜이더블유씨 등 유망 강소기업들이 현장 채용 면접을 진행했다.


특히 이번 박람회에서는 인력난 해소와 해외시장 진출을 위한 업계의 외국인 사무직 인력 수요를 반영해 한국어 소통이 가능한 국내 대학 출신의 외국인 인재 매칭을 지원하는 '글로벌 인재 채용관'도 함께 운영됐다.


무협, 무역의 날 맞아 기업-구직자 매칭…인력 미스매칭 해소 한국무역협회가 25일 서울 강남구 코엑스에서 개최한 '2025 무역의 날 기념 KITA 채용박람회'에서 구직을 희망하는 학생들이 현직자 멘토링 및 컨설팅 프로그램에 참여하고 있다. 무협.
AD

또 행사에서는 채용 면접 외에도 구직자의 취업역량 강화를 위한 멘토링 프로그램이 마련돼 큰 호응을 얻었다. 삼성물산, 포스코인터내셔널, GS글로벌 등 주요 무역상사와 셀트리온, CJ제일제당, 현대글로비스 등 약 20개 수출·물류 대기업 현직자들의 '직무 멘토링'이 진행되었으며, 전문 컨설턴트가 진행하는 이력서 작성 방법 등에도 많은 구직자들의 발길이 이어졌다.


공작기계 제조기업 ㈜화천기계의 이진호 인사팀장은 "신규 해외판로 개척을 위한 인재 확보가 필요한 상황에서 이번 박람회를 통해 국내외 우수 인재들을 확보하는 기회가 될 것으로 기대한다"고 참가 소감을 전했다.


정희철 무협 무역아카데미 사무총장은 "이번 행사는 통상환경의 불확실성과 인력난으로 신음하는 업계의 애로를 해소하는 데에 중점을 뒀다"며 "앞으로도 무역협회는 무역특화 인재 양성을 통해 인력 미스매칭 해소에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

무협은 수출업계 인력보급을 위한 'KITA 채용지원센터'를 운영하며 무역아카데미 교육 수료생과 구인기업 간 상시 매칭 서비스를 제공하고 있다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기